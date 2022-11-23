رئيس التحرير

أحمد الخطيب

الأمن يداهم مخزنا لتصنيع قطع غيار سيارات مغشوشة في الساحل

كتب:

 محمد بركات ومريم جاد
12:48 م | الأربعاء 23 نوفمبر 2022
وزارة الداخلية- صورة ارشيفية

وزارة الداخلية- صورة ارشيفية

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لإدارته مخزن لتصنيع مياه تبريد ردياتير السيارات بدون ترخيص .

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بإستئجار مخزن كائن بدائرة القسم "بدون ترخيص" وإستغلاله فى تصنيع مياه تبريد ردياتير السيارات ،ووضع ملصقات لعلامات تجارية خاصة بماركات عالمية مقلدة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

عقب تقنين الاجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المشار إليه وعُثر بداخل المخزن على عدد 10 كراتين بإجمالى 40 جركن "مدون عليها علامة تجارية" معبئة يدوياً بداخلهم مياه حمراء اللون- عدد 208 جركن مختلفة الأنواع "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها"- المواد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع والتغليف.

بمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

ضبط شخصين بأجهزة تقوية شبكات محمول محظور تداولها في الدقهلية

ضبط 268 قضية مخدرات وتنفيذ 86 ألف حكم خلال 24 ساعة

ضبط 6 قضايا تهريب بضائع و7 في مجال الهجرة غير الشرعية

ضبط 71 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة
بقلم  محمد بركات ومريم جاد