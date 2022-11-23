الأمن يداهم مخزنا لتصنيع قطع غيار سيارات مغشوشة في الساحل

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لإدارته مخزن لتصنيع مياه تبريد ردياتير السيارات بدون ترخيص .

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بإستئجار مخزن كائن بدائرة القسم "بدون ترخيص" وإستغلاله فى تصنيع مياه تبريد ردياتير السيارات ،ووضع ملصقات لعلامات تجارية خاصة بماركات عالمية مقلدة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

عقب تقنين الاجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المشار إليه وعُثر بداخل المخزن على عدد 10 كراتين بإجمالى 40 جركن "مدون عليها علامة تجارية" معبئة يدوياً بداخلهم مياه حمراء اللون- عدد 208 جركن مختلفة الأنواع "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها"- المواد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع والتغليف.

بمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.