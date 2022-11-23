ضبط شخصين بأجهزة تقوية شبكات محمول محظور تداولها في الدقهلية

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط شخصين بالدقهلية بحوزتهما أجهزة تقوية شبكات المحمول المحظور تداولها أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة الإتصالات بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصور بالدقهلية بحيازة أجهزة تقوية شبكات المحمول المحظور تداولها وإستغلال إحدى الشقق بالعقار محل سكنه كمخزن لتخزين تلك الأجهزة بقصد الإتجار بها والتربح منها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، و ضبط المسئول عن إدارة المخزن – مقيم بدائرة القسم وعُثر بداخل المخزن على 118 جهاز مقوى شبكة محمول "ريبيتر" – 298 "هوائى داخلى – خارجى"– كيسة كمبيوتر – 18 لفة سلك – 40 دفتر فواتير – 5 أختام – كمية من الأسلاك والوصلات.

وبمواجهة المتهمان أقرا بالإشتراك فيما بينهما بالإتجار بالمضبوطات بقصد التربح من ثمنها و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.