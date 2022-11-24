انطلاق أولى أيام ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية اليوم

تبدأ الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، اليوم، استقبال طلبات الراغبين في الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية 2022-2023، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، ووفقا للضوابط والاشتراطات الموضوعة للانتخابات.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، أنّ هناك الاستعدادات تتم على أعلى مستوى، ولا يمكن منع أي طالب من الترشح، مشددين على أنّه يحق للجميع التقدم بأوراق الترشح، وفقا لقواعد واشتراطات لائحة الاتحادات الطلابية.

انتخابات الاتحادات الطلابية 2022

من جهته، أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، لـ«الوطن»، أنّ مقرات رعاية الشباب بمختلف الكليات ستبدأ اليوم استقبال رغبات الطلاب الراغبين في الترشح وفقا للضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات ولائحة الاتحادات الطلابية، وجرى التنبيه على تذليل العقبات التي تواجه الطلاب أثناء الترشح، مع التشديد على تطبيق الإجراءات المشددة للوقاية من فيروس كورونا.