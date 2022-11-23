كوثر يونس بعد فوز فيلم صاحبتي بجائزة تحكيم «القاهرة السينمائي»: مبسوطة ومخضوضة

نجح الفيلم المصري «صاحبتي»، الذي كان ينافس ضمن منافسة الأفلام القصيرة في مهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ44، في حصد جائزة لجنة التحكيم الخاصة، خلال حفل الختام مساء الثلاثاء، وتسلمّت الجائزة كوثر يونس، التي صعدت إلى خشبة المسرح، بصحبة بطلي الفيلم إلهام صفي الدين ومارك الحجار.

فيلم صاحبتي ليس من الواقع

قالت كوثر يونس، مخرجة الفيلم في تصريحات لـ«الوطن»، إنها سعيدة جدًا بالجائزة، وبكل ردود الأفعال تجاه «صاحبتي»، واصفة إياها بـ«العظيمة»، مضيفة: هذه هي الجائزة الحقيقية، أنا سعيدة جدًا، وفي الوقت نفسه «مبسوطة ومخضوضة»، ويستحق فريق العمل هذه الجائزة، وكل كلمات الإشادة تجاه الفيلم.

وحول ما إذا كان فيلم صاحبتي يتسم بالجرأة، أشارت كوثر يونس، إلى أنه ليس من حقها الجزم بذلك من عدمه خصوصًا وأن هذا الأمر من حق الجمهور والنقاد، متابعة بقولها: كان شغفي في تقديم قصة لم تحدث لي في الواقع، وأجرب هذه النوعية من الأفلام، بعكس ما قدمته في السابق من أفلام تم بناءها على قصص حقيقية.

واستطردت كوثر يونس بقولها: ليس هدفي تقديم رسالة بعينها، ولكن تحمسّت للقصة وتقديمها في فيلم، وسعيدة بدعم كل من تعاون معي حتى يخرج إلى النور بهذا الشكل، والجميع بذل مجهودًا جبارًا وطاقة عظيمة.

قصة الفيلم

أشارت إلى أن فكرة «صاحبتي»، جاءت إليها في وقت انتشار جائحة فيروس كورونا، واستغرقت وقتًا طويلًا في الكتابة، والوصول للشكل النهائي بالاشتراك مع أحمد عصام السيد، والدخول في مرحلة اختيار أبطال الفيلم، ويكون هناك كيمياء بينهم، وكان أكبر تحد بالنسبة لي، هو اللعب مع الممثلين على فكرة الشخصيات، بعيدًا عن قوالب المجتمع، وأخذنا وقتًا لاكتشاف الشخصيات التي سننقدمها على الشاشة.

وتدور أحداث فيلم «صاحبتي»، حول فتاة تستقبل صديقتها في المنزل، وقت تواجد أسرتها، لتظهر الأحداث بعد ذلك، أن هذه الصديقة هو شابًا يحبها ويضطر للتنكر في زي فتاة، ووضع مكياجًا على وجهه، لتسهيل مهمة دخوله إلى منزل حبيبته.