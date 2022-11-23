وفاة شاب بأزمة قلبية أثناء لعب كرة القدم مع زملائه في الغربية

لفظ شاب في العقد الخامس من العمر أنفاسه الأخيرة، أثناء ممارسة رياضة كرة القدم، برفقة أصدقائه، داخل ملعب قرية سندبسط التابعة لمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، وتم نقله إلى مستشفى زفتى العام في محاولة لإسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقال تامر أمين أحد جيران المتوفى لـ«الوطن»، إن الراحل يدعى محمد الأشقر ويبلغ من العمر 43 عاما مقيم بمدينة زفتي، صاحب مصنع بلاستيك، ومتزوج ولدية 4 أبناء من البنات، أكبرهم تدعى «لوجي» في الصف الخامس الابتدائي، ولديه 2 من الأشقاء، ووالدته متوفاة منذ فتره طويله، وكان محبوبا من الجميع.

الراحل كان حسن السمعة

وأكد مصطفى صادق أحد أصدقاء الشاب المتوفى، أنه كان يتمتع بسيرة حسنة وسمعه طيبة وسط أهالي المدينة، واعتاد على ممارسة رياضة كرة القدم كل أسبوع وكان لا يعاني من أي أمراض، وبحالة صحية جيدة، وفوجئنا بالأمس بسقوطه أرضا مغشيا عليه، أثناء مباراة كرة القدم، في أحد الملاعب بقرية سندبسط، وتم نقله إلى مستشفى زفتى العام، في محاولة لإسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وهبوط حاد في الدورة الدموية.

تشييع الجثمان

وشيع أهالي مدينة زفتي، جثمان الشاب محمد حسن الأشقر، بعد أداء صلاة الجنازة عليه، وعقب الانتهاء من صلاة الظهر، من داخل مسجد عيد، ودفنه في مقابر العائلة، في مشهد جنائزي مهيب وسط حالة من الحزن الشديد خيمت على وجوه الأهالي واتشحت السيدات بسواد حزنا على فراقه.