الدولار يترقب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي».. وتوقعات بارتفاعه عالميا

استقر مؤشر الدولار أمام سلة العملات بالقرب من 107 اليوم الأربعاء، مع استمرار الانخفاض الأخير، وينتظر المستثمرون بحذر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير هذا العام، والذي يمكن أن يقدم أدلة على خطط التضييق المستقبلية للبنك المركزي.

مصير سعر الفائدة

وحذرت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، من الإفراط في الضغط على أسعار الفائدة، بينما قالت لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إنها تريد رؤية التضخم ينخفض ​​بشكل مستدام قبل دعم التوقف عن تشديد السياسة النقدية.

ويتطلع المستثمرون إلى عدد كبير من التقارير الاقتصادية الأمريكية الدالة على توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفترة المقبلة، بما في ذلك مطالبات البطالة والسلع المعمرة وبيانات مبيعات المنازل الجديدة.

توقعات بارتفاع الدولار

تاريخياً، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 1985، ومن المتوقع تداوله عند 108.42 بنهاية هذا الربع (أكتوبر - ديسمبر 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية، وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 113.00 في غضون 12 شهرًا.

سعر الدولار في البنوك المصرية

محلياً، سجل الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنوك المصرية، اليوم الأبعاء، ما يتراوح بين 24.51 جنيه، وفقاً لبنكي مصر والأهلي المصري، و24.58 جنيه كما في البنك المركزي المصري، بينما تواوح سعره في أغلب بنوك القطاع الخاص بين هذين السعرين.