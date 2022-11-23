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«المركزي»: الاحتياطي الفيدرالي لم ينته من تشديد السياسة النقدية

كتب:

منى صلاح
05:37 م | الأربعاء 23 نوفمبر 2022
البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

تضاءلت الآمال هذا الأسبوع، في تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو البدء في تيسير السياسة النقدية، إذ صرح عدد من المتحدثين الفيدراليين، أنه على الرغم من أن تباطؤ قراءات مؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين كان إيجابيا، إلا أن رد فعل السوق كان متفائلًا أكثر مما ينبغي، وأن الاحتياطي الفيدرالي، لم ينته بعد من تشديده للسياسة النقدية بمواصلة رفع سعر الفائدة، بحسب تقرير لـ«البنك المركزي المصري».

عوائد سندات الخزانة الأمريكية

وفق التقرير الأسبوعي للتعليق على الأسواق، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية على مستوى غالبية آجال الاستحقاق، ما أدى إلى ارتفاع الدولار، وتراجع الأسهم.

ورغم تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي القوي للسياسة النقدية، إلا أن معنويات المخاطرة تعززت بشكل طفيف في أوروبا والمملكة المتحدة والأسواق الناشئة، وفي أوروبا، ظهرت أخبار مفادها أن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، يفكرون في رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر، بحسب التقرير.

خطة بريطانية تقشفية

وفي المملكة المتحدة، أعلنت حكومة ريشي سوناك عن خطة مالية تقشفية تبلغ 55 مليار جنيه استرليني، مما أعاد بعض المصداقية للحكومة البريطانية، أما بالنسبة لدول الأسواق الناشئة، فقد أدى تداول الأنباء التي تفيد بأن الصين قامت بتخفيف بعض الإجراءات الاحترازية التي قامت بفرضها لمكافحة وباء كوفيد إلى تهدئة المخاوف من حدوث تباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ورغم تزايد الآمال بإعادة فتح الاقتصاد في الصين، إلا أن أسعار النفط انخفضت بشكل حاد، إذ واصلت أوبك خفض توقعات الطلب، بالإضافة الى تراجع التوترات الجيوسياسية.

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منى صلاح
بقلم منى صلاح

مسؤول ملف البنوك بجريدة الوطن، وحاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة، ودبلوم الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية.