«المركزي» يكشف أسباب تراجع أسعار الذهب عالميا بعد أكبر انخفاض أسبوعي للنفط

كشفت النشرة الأسبوعية الصادرة عن البنك المركزي المصري، حول أداء الأسواق العالمية عن توقف سلسلة المكاسب التي حققتها أسعار الذهب عالمياً، موضحة أنَّ الفترة من 11 إلى 18 نوفمبر الحالي، شهدت فيها أسعار الذهب عالمياً صعودًا كبيرًا، لينتهي ذلك الارتفاع الذي استمر لمدة أسبوعين بتراجع بنسبة 1.16%.

وتابعت النشرة: «استقر سعر أوقية الذهب عند 1750.68 دولار، ليسجل المعدن الأصفر جميع خسائره الأسبوعية خلال النصف الثاني من الأسبوع».

البنك المركزي يفسر أسباب تراجع سعر الذهب عالمياً

وأرجع البنك المركزي المصري، خلال نشرته هذا التراجع إلى ما أكّده مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي من استبعاد قيامه، أي البنك الفيدرالي، بإبطاء وتيرة التشديد للسياسة النقدية.

أسعار النفط العالمية تتراجع بنسبة 8.5%

وعلى صعيد أسواق النفط العالمية، ذكرت نشرة «المركزي»، تراجع الأسعار بنسبة 8.5% لتستقر عند 87.62 دولار للبرميل. كما أكّد «المركزي» أنَّ ذلك التراجع يعد أكبر انخفاض أسبوعي لأسعار النفط منذ أوائل أغسطس الماضي.

وتابع: «جاءت أولى الخسائر على خلفية الأنباء التي تفيد بخفض منظمة أوبك + توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2022، حيث خفضت المجموعة توقعات الطلب بمقدار 100.000 برميل يوميًا على غير التوقعات السابقة».

يُشار إلى أنَّ تقرير منظمة (أوبك+) أفاد أن هذه المراجعة بالخفض جاءت بسبب حالة عدم اليقين الكبيرة وسط تحديات متزايدة في الربع الرابع من عام 2022.

فيما أنَّ المخاوف بشأن تصعيد الحرب الأوكرانية تراجعت، والتي قد تؤدي إلى المزيد من القيود على سلاسل توريد النفط العالمي، وذلك بعد أن أشار حلف شمال الأطلسي وبايدن يوم الأربعاء إن الصاروخ الذي قتل اثنين من المواطنين في بولندا أطلقته أسلحة دفاعية أوكرانية.

وتابعت نشرة البنك المركزي، أنَّ نبرة بنك الاحتياطي الفيدرالي المائلة نحو تشديد السياسة النقدية ساهمت في تراجع أكبر لأسعار النفط من خلال اتجاه الأسواق نحو تسعير ضغوط متزايدة على الطلب.

لم يطرأ تغير يذكر لـ أسعار النفط بعد صدور تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الذي أظهر تراجع في المخزون النفط الاستراتيجي، حيث انخفضت بمقدار 5.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر لتصل إلى 435.4 مليون برميل، مقارنة بالتوقعات التي جاءت عن نتيجة استطلاع أجرته وكالة رويترز بهبوط قدره 440 ألف برميل فقط.