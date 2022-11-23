استبعاد مدير مدرسة إعدادي وإحالته للتحقيق في بني سويف

قرر محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إلغاء تكليف مدير مدرسة بدهل الإعدادية، وإحالته للتحقيق بالشؤون القانونية، وذلك على خلفية عدم الانضباط أثناء الطابور، والتقصير من جانب المشرفين، وتأخر المعلمين والمعلمات عن المواعيد الرسمية.

وكيل تعليم بني سويف يفاجئ مدارس قرية بدهل في سمسطا

وفاجأ وكيل تعليم بني سويف، مدرستي بدهل الإعدادية بنين وبدهل الإعدادية بنات التابعتين لإدارة سمسطا التعليمية، بزيارة يرافقه عصام أبو عرب مدير الإدارة في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليمـ وبناء على تكليفات الدكتور محمد هانئ محافظ بني سويف، بضرورة تكثيف المتابعة للاطمئنان على انتظام الدراسة وانضباط العملية التعليمية.

تفاصيل زيارة وكيل تعليم بني سويف لمدرستين في سمسطا

وبدأت زيارة وكيل الوزارة بمشاركة طلاب مدرسة بدهل الإعدادية بنين طابور الصباح، حيث استمع للإذاعة المدرسية ثم تفقد حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة المختلفة والمكتبة، وحرص على متابعة ومحاورة الطلاب حول العملية التعليمية، والأنشطة المختلفة ومدى الاستفادة من تنفيذ اليوم الرياضي والثقافي، ثم متابعة سجلات المدرسة من حضور وانصراف وسجلات الأمن والإجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة.

وخلال الزيارة قرر وكيل الوزارة، إلغاء تكليف مدير المدرسة وإحالته للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية، وذلك لعدم الانضباط أثناء الطابور والتقصير من جانب المشرفين وتأخر المعلمين والمعلمات عن المواعيد الرسمية، موجها بتشديد الرقابة والسيطرة على أبواب المدارس لضمان سلامة الطلاب والطالبات عند الدخول والخروج.