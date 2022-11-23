«حزن في ليلة الحنة»..3 مشاهد مبكية بحادث سيارة فتيات صلاح سالم

صرخات ممزوجة بأنين الإصابة تكاد تخلع القلوب، وبكاء هستيري من 3 فتيات أخريات وهن يحاولن تحريك «ريهام» من كرسي القيادة المطبق على عجلة القيادة، إلا أن أنفاسها الأخيرة لفظت بعد ثوان معدودة، ونُقل الباقيات إلى المستشفى لإسعافهن بعد استدعاء سيارات الشرطة والإسعاف.

لا شبهة جنائية في حادث فتيات صلاح سالم

تلى المشهد الأول سرعة وصول سيارات الشرطة إلى مكان الحادث، ونقل حطام السيارة التالفة إلى ديوان قسم شرطة ثان مدينة نصر، وبدأ أعمال الفحص من قبل فريق البحث الجنائي الذي انتهى إلى أن حادث صلاح سالم لا وجود لشبهة جنائية فيه، وأن الفتاة قائدة السيارة فشلت في السيطرة عليها بعد أن اختلت عجلة القيادة في يدها.

والفتيات الخمس كن عائدات من حفل ليلة «الحناء» لواحدة منهن، تدعى «دينا» في منزل أسرتها بمدينة نصر قبل أن يركبن السيارة مع صديقتهن «ريهام» بقصد الذهاب إلى منزلها في مصر الجديدة لقضاء سهرة خاصة.

المشهد الأخير

وفي المشهد الأخير استمع فريق البحث الجنائي لرواية عدد من شهود العيان الذين أكدوا أن الفتاة هي من تخطت بسيارتها الطريق من اليمين حتى اليسار قبل أن تصطدم بقوة كبيرة في الحاجز الخرساني.

وجاءت رواية شهود العيان متطابقة لفيديو مدته تقل عن 20 ثانية تحفظت الشرطة عليه، وأظهر أن الفتاة التي كانت تقود السيارة هي من أسرعت في تقدير مسافة لتجاوز إحدى السيارات التي كانت تسير على يسار الطريق ومرت أمامها واصطدمت بسرعة كبيرة بالحاجز الخرساني ونتج عنها وفاة الفتاة وإصابة صديقاتها.

تشكيل لجنة فنية من المرور لفحص حادث فتيات صلاح سالم

وجرى تشكيل لجنة فنية من خبراء المرور لفحص سيارة فتيات صلاح سالم بعد وفاة إحداهن وهي ريهام سراج الدين وإصابة شقيقتها، و3 أخريات من أصدقائهما في حادث مروع على طريق صلاح سالم، وطلبت النيابة العامة من اللجنة الفنية فحص الفرامل بسيارة الفتيات لبيان أسباب حدوث الحادث.