متحف آثار الإسماعيلية يفتح أبوابه مجانا للجمهور.. طلاب المدارس أبرز الزائرين

شهد متحف آثار الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، دخول المواطنين وطلاب المدارس بالمجان، للتعرف علي القطع الأثرية داخل المتحف، بالتزامن مع إعلان وزارة الآثار فتح المزارات السياحية مجانا، على هامش الاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون.

متحف الإسماعيلية يستقبل طلاب المدارس

وتوافد طلاب بعض المدارس على متحف الإسماعيلية، اليوم، في رحلات تنظيمية للإدارات التعليمية، لشرح أهمية اليوم التاريخية، وأيضاً أهمية اكتشاف المقبرة للملك الذهبي توت عنخ آمون.

واستقبل متحف آثار الإسماعيلية رحلات وزيارات من مدرسة رابعة العدوية الابتدائية، ومدرسة أبو جمعان الابتدائية، ومدرسة الفاروق عمر الإبتدائية، كما استقبل على مدار اليومين الماضيين، مدرسة الوصفية الابتدائية، ومدرسة أبو مشعل للتعليم الأساسي، ومدرسة بدر الإعدادية بنات.

وبحسب البيانات على الصفحة الرسمية للمتحف، فإن المرشدين يعملون على استقبال الوافدين من المواطنين والطلاب، لشرح كل التفاصيل الخاصة بالقطع التاريخية، وأهميتها، إلى جانب تصحيح المفاهيم الخاطئة التي ارتبطت بالحضارة المصرية القديمة.

محتويات متحف آثار الإسماعيلية

يزخر متحف آثار الإسماعيلية بمجموعة متميزة من القطع الأثرية المعروضة، التي تتناول تماثيل مختلفة، تعود للعصور الفرعونية، بعضها يعود للملك رمسيس الثاني، إلى جانب العديد من المقتنيات الأثرية المهمة.