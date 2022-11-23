أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء.. الاستثماري يسجل 19363 جنيها

حافظ سعر طن الحديد اليوم، على استقراره، في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء الموافق 24 نوفمبر 2022، وفقًا لنشرة الأسعار الصادرة عن شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، في حين شهد سعر طن الأسمنت، تحركا طفيفا، وفق شبعة مواد البناء، حيث أن سعر طن الحديد الاستثماري استقر عند 19363 جنيهًا، بينما سجل سعر طن الأسمنت الرمادي قيمة مالية 1655 جنيهًا.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم 23-11-2022

حافظ سعر طن الحديد اليوم، على استقراره في جميع الشركات المنتجة بالسوق المحلية، حيث تراوح متوسط السعر بين 19000 جنيه و19650 جنيها للطن الواحد، وفقًا للغرف التجارية، وجاءت الأسعار كما يلي:

- طن حديد عز سجل 19650 جنيهًا للطن.

- طن الحديد في شركة سرحان سجل 19000 جنيه.

- طن حديد الكومي سجل 19000 جنيه.

- طن الحديد في شركة المعادي سجل 19000 جنيه.

- طن الحديد في شركة عطية سجل 19000 جنيه.

- شركة مصر ستيل سجل 19000 جنيه.

- في شركة حديد بشاي سجل 19600 جنيه.

- في شركة المراكبي سجل 19550 جنيهًا.

- شركة حديد العشري سجل 19300 جنيه للطن.

- في شركة حديد المصريين سجل 19550 جنيهًا.

- في شركة حديد العتال 19550 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت اليوم

كما شهد سعر طن الأسمنت، اليوم الأربعاء، حيث بلغ سعرالعربية للأسمنت «المسلح»، عند 1640 جنيها، ووصل «أسمنت النصر» سعر 1600 جنيها للطن.

وبلغ أسمنت وادي النيل 1610 جنيهات، وبلغ سعر لافارج للأسمنت «المخصوص» 1620 جنيها، في حين استقر سعر أسمنت سيناء عند 1520 جنيها .

كما بلغ طن أسمنت حلوان 1640 جنيها، وأيضا أسمنت السويدي سجل سعر 1720 جنيها للطن، وطن أسمنت قنا «المسلة»، سجل نحو 1560جنيها، واسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف «العسكري» عند 1530 جنيها، وأسمنت «السهم» 1530 جنيها.