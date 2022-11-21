أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المحلية اليوم

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، عن أسعار الحديد والاسمنت اليوم، حيث استقر سعر طن الحديد الاستثماري مسجلا 19338 جنيهًا، بينما تحرك سعر طن الأسمنت الرمادي ليسجل 1677 جنيهًا.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

وتستعرض «الوطن»، أسعار الحديد والأسمنت اليوم في السوق المحلية وفق نشرة الأسعار اليومية التي تصدرها شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية:

سعر طن الحديد اليوم

وحافظ سعر طن الحديد اليوم «أطوال ولفائف»، على استقراره في السوق المحلية، حيث تراوح ما بين 19 ألفا و19650 جنيهًا للطن ويشمل قيمة الضريبة المضافة، وجاء سعر تسليم المصنع دون تكلفة النقل والعمال، مسجلا سعر 19 ألف جنيه للطن في شركات سرحان والكومي والمعادي، عطية.

وسجل سعر طن الحديد في شركة العشري نحو 19300 جنيهًا، بينما في مصر ستيل فوصل إلى 19400 جنيه، وفي شركات المصريين والمراكبي والعتال سجل 19550 جنيهًا، بينما وصل سعر حديد بشاي إلى 19600 جنيه، وجاء السعر الأعلى لحديد عز حيث سجل 19650 جنيها للطن.

سعر طن الأسمنت اليوم

وتحرك سعر طن الأسمنت اليوم ليسجَّل سعر تسليم أرض المصنع في العربية للأسمنت «المسلح»، سعر 1335جنيها مقابل 1620 جنيها الأسبوع الماضي، بينما سجل «أسمنت النصر» سعر 1600 جنيها للطن بارتفاع 20 جنيهًا مقارنة بالأسبوع الماضي.

وارتفع سعر أسمنت وادي النيل بنحو 10 جنيهات، ليباع الطن بسعر 1610 جنيها، وسجل سعر لافارج للأسمنت «المخصوص» 1620 جنيها، واستقر سعر أسمنت سيناء عند 1550 جنيها للطن الواحد.

ويباع طن أسمنت حلوان 1640 جنيها، بينما حافظ أسمنت السويدي على نفس قيمته عند سعر 1720 جنيها للطن، ووصل سعر طن أسمنت قنا «المسلة»، إلى نحو 1560 جنيها، واستقر السعر في الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف «العسكري» عند 1525 جنيها، ويباع طن أسمنت «السهم» 1530 جنيها.