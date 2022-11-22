أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرت أسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء في السوق المحلي، حيث سجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 19368 جنيهًا، بينما وصل سعر طن الأسمنت لنحو 1655 جنيهًا وفق ما نشر على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

وتستعرض «الوطن» أسعار الحديد والأسمنت اليوم في السوق المحلية وفق نشرة الأسعار اليومية التي تصدرها شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية.

سعر طن الحديد اليوم

واستقر سعر طن الحديد اليوم «أطوال ولفائف»، في السوق المحلية، حيث تراوح بين 19 ألفا و19650 جنيهًا للطن ويشمل قيمة الضريبة المضافة، وجاء سعر تسليم المصنع دون تكلفة النقل والعمال، كما يلي.

حديد سرحان 19 ألف جنيه.

الكومي بـ19 ألف جنيه.

عطية بسعر 19 ألف جنيه للطن.

المعادي بـ 19 ألف جنيه.

العشري نحو 19300 جنيهًا.

مصر ستيل كان سعر الطن 19400 جنيه.

حديد المصريين بسعر 19550 جنيها.

المركبي 19550 جنيهًا.

العتال سجل 19550 جنيهًا.

حديد بشاي إلى 19600 جنيه.

حديد عز سجل 19650 جنيها للطن.

سعر طن الأسمنت اليوم

وتحرك سعر طن الأسمنت اليوم ليسجَّل سعر تسليم أرض المصنع في العربية للأسمنت «المسلح»، سعر 1640 جنيها بينما سجل «أسمنت النصر» سعر 1600 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت وادي النيل 1610 جنيها، وسجل سعر لافارج للأسمنت «المخصوص» 1620 جنيها، واستقر سعر أسمنت سيناء عند 1520 جنيها للطن الواحد.

ويُباع طن أسمنت حلوان 1640 جنيها، وأسمنت السويدي سجل سعر 1720 جنيها للطن، ووصل سعر طن أسمنت قنا «المسلة»، إلى نحو 1560 جنيها، واستقر السعر في الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف «العسكري» عند 1530 جنيها، ويباع طن أسمنت «السهم» 1530 جنيها.