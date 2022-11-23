مخرج «أرض الوهم» بعد فوزه في مهرجان القاهرة: استغرقت 5 سنوات لتحضير الفيلم

حصد الفيلم اللبناني «أرض الوهم» الذي نافس ضمن مسابقة «أفاق السينما العربية»، جائزة سعدالدين وهبة لأفضل فيلم عربي، وذلك في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لدورته الـ44 مساء الثلاثاء، وتسلّم الجائزة المخرج كارلوس شاهين.

الفيلم يفوز بجائزة سعدالدين وهبة

عبّر كارلوس شاهين، مخرج الفيلم اللبناني أرض الوهم، في تصريحات لـ«الوطن» عن سعادته بالحصول على جائزة من «القاهرة السينمائي»، واصفًا المشاركة والفوز بالأمر العظيم، فضلًا عن سعادته بالحفاوة التي استقبل بها الجمهور الفيلم وقت عرضه بالمهرجان وعبارات الاستحسان والإشادة.

أحداث الفيلم تدور في خمسينيات القرن الماضي

وأوضح أنَّ التحضير والتنفيذ استغرق منه نحو 5 سنوات، خصوصًا أنَّ الفيلم تعود أحداثه في منتصف القرن الماضي، الأمر الذي كان يستلزم التعامل مع الملابس والإكسسوارات وكل ما يتعلق بدراسة هذه الفترة الزمنية الهامة من عمر لبنان، والتي شهدت اختلافات طائفية.

وأشار إلى أنَّ قصة «أرض الوهم» من واقع الحياة وقصص حقيقية بها معالجة فنية، إذ يعود بالزمن إلى نهاية الخمسينيات من القرن الماضي، من خلال امرأة تتزوج في سن صغيرة بشكل تقليدي وتعاني من الفتور في العلاقة مع زوجها وتعرف نوعًا آخر من الحب بعد لقاءها بشاب فرنسي، وفي ظل معاناتها وحزنها ينعكس ذلك بالسلب على أسرتها، خصوصًا أن معاناة الأم تجعل طفلها أيضًا يعاني ويشعر بالحزن.