فوز «بركة العروس» بجائزة صلاح أبو سيف.. و«أرض الوهم» أحسن فيلم عربي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ44، الذي انطلق قبل قليل، بدار الأوبرا المصرية، فوز كارلوس شاهين مخرج فيلم «أرض الوهم» المشارك في مسابقة آفاق السينما العربية، بجائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي.

«أرض الوهم» عرض لأول مرة عالميًا ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من إنتاج فرنسا ولبنان، ومدته 85 دقيقة.

العمل تدور أحداثه حول ليلى، أم شابة وزوجة مثالية، تقضي الصيف في قرية بعيدة في لبنان عام 1958 في وقت اندلاع حرب أهلية، تقابل شابًا فرنسيا يفتح عينيها على حقيقة وضعها.

لجنة تحكيم مسابقة آفاق

وشارك في لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية، المخرج اللبناني ميشال كمون، والمنتجة التونسية مفيدة فضيلة، ومصممة الأزياء المصرية ريم العدل.

تمنح لجنة تحكيم آفاق السينما العربية للأفلام الطويلة الجوائز الآتية: جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي، وتمنح للمخرج، جائزة صلاح أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة)، جائزة أحسن فيلم غير روائي، جائزة أحسن أداء تمثيلي.

وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن حصول «بِركة العروس» الذي شارك في مسابقة آفاق السينما العربية، على جائزة صلاح أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة).

«بِركة العروس» إخراج باسم بريش، وعرض لأول مرة عالميًا ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من إنتاج لبنان وقطر، ومدته 84 دقيقة.

تفاصيل العمل الفني

العمل تدور أحداثه حول سلمى التي عاشت لعدة سنوات وهي تحمي استقلالها، ولم تحقق راحة البال إلا من خلال التخلي عن كل ما تعلقت به، ولكن الماضي لا يدع سلمى وشأنها، إذ يعيد إليها ابنتها ثريا مهزومة ومطلقة تنتظر أن تضع مولودها.

وشارك في لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية، المخرج اللبناني ميشال كمون، والمنتجة التونسية مفيدة فضيلة، ومصممة الأزياء المصرية ريم العدل.وتمنح لجنة تحكيم آفاق السينما العربية للأفلام الطويلة الجوائز الآتية: جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي، وتمنح للمخرج، جائزة صلاح أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة)، جائزة أحسن فيلم غير روائي، جائزة أحسن أداء تمثيلي.