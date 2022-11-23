مخرج «19 ب»: فخور بفوز الفيلم بـ3 جوائز في مهرجان القاهرة السينمائي

عبّر أحمد عبدالله مخرج الفيلم المصري «19 ب» عن سعادته الكبيرة بالجوائز التي حصل عليها الفيلم من إدارة مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ44، مؤكّداً أنَّ الجوائز بالنسبة له تعتبر شيء كبير، لأنَّها تكلل مجهود سنوات طويلة عمل خلالها على خروج الفيلم إلى النور».

الفيلم المصري «19 ب»

وأضاف أحمد عبدالله لـ«الوطن»، «مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان عريق، وشرف لي كبير عرض فيلمي من خلاله، إذ شاهده الجمهور من جميع الجنسيات، وحصوله على جائزة شيء عظيم بالنسبة لي، فقد بذلت مجهودًا كبيرًا، إذ أنَّ فكرته روادتني منذ عامين وقت انتشار فيروس كورونا، وبدأت بكتابة المعالجة ثم عرضتها على منتج الفيلم محمد حفظي، وبدأنا بالفعل العمل على الفيلم».

أحمد عبدالله يتحدث عن مهرجان القاهرة السينمائي

وتابع: «فخور بعرض الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي، وأن أول جمهور يشاهد الفيلم هو جمهورنا المصري، لأن الفيلم مصري ومتوجه للجمهور المصري في الأساس، رغم أننا واجهنا عدة صعوبات أولها اختيار الفيلا التي تمّ تصوير الأحداث بها، فهي لا تقل أهمية عن باقي أبطال الفيلم، والشغل مع الحيوانات كان صعباً، وبعد انتهاء التصوير، استغرق خروج النسخة الأخيرة من الفيلم وقتاً طويلاً، فقد كانت آخر مشاهدة للفيلم في ألمانيا منذ أسبوع من أجل الانتهاء من التفاصيل النهائية».

جوائز حصل عليها الفيلم المصري «19 ب»

وفاز الفيلم المصري «19 ب» بـ3 جوائز، إذ منحت إدارة المهرجان المنتج محمد حفظي جائزة أفضل فيلم عربي عن الفيلم، وقيمتها 10 آلاف دولار، كما أعلنت لجنة جائزة «الفبريسي» عن فوز الفيلم بجائزتها، إضافة إلى حصول مدير التصوير مصطفى الكاشف على جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني.