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أسعار الذهب تقفز 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1330 جنيهًا

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مارينا رؤوف
03:07 م | الأربعاء 23 نوفمبر 2022
الذهب

الذهب

ارتفعت سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 10 جنيهات، اليوم، مسجلا 1340 جنيها مقابل 1330 جنيهًا للجرام أمس، بحسب بيان شعبة الذهب في الغرف التجارية.

وأوضح بيان الشعبة، أنّ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1531.5 جنيهًا، وعيار 18 نحو 1148.5 جنيهًا للجرام، ووصل عيار 14 إلى 896 جنيهًا للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وأشار البيان إلى أنّ سعر الجنيه الذهب بلغ 10 آلاف و720 جنيه، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1739 دولارات للأوقية.

 

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.