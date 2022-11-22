أسعار الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم .. ارتفاع ملحوظ

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، في منتصف المعاملات اليوم الثلاثاء، حيث استقر سعر الأوقية عند سعر 1745 دولارا، فيما يباع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 1325 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر

وترصد «الوطن»، أسعار الذهب في مصر، بمنتصف المعاملات بالبورصات العالمية، وفق النشرة السعرية التي تصدرها الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، ومنها سعر جرام الذهب عيار 21 وباقي الأعيرة، حيث جاءت كما يلي:

سعر الأوقية: 1745 دولارًا.

سعر جرام الذهب عيار 21: وصل 1325 جنيها.

عيار 24: سجل 1514 جنيهًا.

عيار 18: سجل 1136 جنيها للجرام.

عيار 14: سجَّل 886 جنيهًا للجرام.

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم : 10600 جنيه.

ارتفاع سعر الذهب في مصر اليوم

وفي منتصف المعاملات اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر، ارتفع سعر الذهب اليوم في أسواق المال، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 بمقدار 28 جنيهًا، ليصبح بسعر 1514 جنيهًا مقابل 1486 جنيهًا في بداية المعاملات الصباحية، في حين كانت زيادة سعر عيار 18 نحو 22 جنيهًا، ليباع الآن بسعر 1136 جنيهًا، وكان المكسب الأكبر من نصيب الجنيه الذهب، الذي ربح نحو 400 جنيه ليباع في منتصف اليوم بسعر 10600 جنيه، مقابل 10400 جنيه مساء أمس.

سعر جرام الذهب عيار 21

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 25 جنيهًا ليباع الآن بسعر 1325 جنيهًا، مقابل 1300 جنيه مساء أمس.

سعر الذهب عالميًا

وكان السعر العالمي للذهب، ارتفع مع تراجع الدولار، حيث زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% ليستقر عند سعر 1745.13 دولار للأونصة، كما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 1746.00 دولارا.