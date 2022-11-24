تأمين وعزل أعمدة الإنارة العامة بحي فيصل في السويس استعدادا لموسم الشتاء

شهد حي فيصل بمحافظة السويس، إجراءات مشددة استعدادا لفصل الشتاء واستقبال موسم الأمطار، بإجراء صيانة شاملة وتأمين وعزل مختلف أعمدة الإنارة ومصادر الكهرباء في نطاق الحي، مع تطهير بلاعات الأمطار.

رفع درجة الاستعداد للقصوى في حي فيصل

من جهتها، قالت المهندسة فاتن إبراهيم، رئيس الحي، إنها تتابع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية ورفع أقصى درجات الاستعداد والجاهزية بمختلف المعدات اللازمة، قبل قدوم فصل الشتاء.

وشددت رئيس حي فيصل بمحافظة السويس، خلال تفقدها الميداني لأعمال حملة عزل وتأمين أعمدة الإنارة العامة، على المرور بصفة مستمرة على الشوارع والطرق، ومتابعة مستوى الخدمات والأوضاع على الواقع، وحل أي مشكلات فورا، والتواصل مع المواطنين والتعرف على متطلباتهم والعمل على تنفيذها، حرصا على سلامة المواطنين.

تنفيذ خطة لتأمين وعزل أعمدة الإنارة والكابلات التالفة

ولفتت المهندسة فاتن إبراهيم إلى أن إدارة الكهرباء بدأت تنفيذ خطة لتأمين وعزل أعمدة الإنارة والكابلات التالفة والمكشوفة، مع استكمال أعمال وصيانة شبكة الإنارة العامه بمختلف شوارع ومناطق الحي، ومراقبه الوصلات غير الشرعية للكهرباء، واتخاذ الإجراءات كافة ضد المخالفين، طبقا للقانون والإمكانيات المتاحة.

كما شددت رئيس الحي، على ضرورة الاهتمام بإجراء الصيانة الدورية للكهرباء، والخدمات كافة، وإصلاح الأعطال فورا، وتأمين وعزل جميع الوصلات والكابلات حفاظاُ على أرواح المواطنين، وتنفيذا لتشديدات اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس.