مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في حادثي تصادم بالشرقية 

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب اثنان آخران في حادث تصادم موتسيكل وسيارة بمركز بلبيس، كما أصيب 10 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بمدينة العاشر من رمضان.

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بوقوع حادث تصادم موتسيكل وسيارة بدائرة المركز؛ ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين بكدمات وسحجات وكسور.

نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة لمباشرة الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة .

إصابة 10 أشخاص في انقلاب أتوبيس بالعاشر من رمضان

كما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بانقلاب ميكروباص بنطاق مدينة العاشر من رمضان ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بكدمات وكسور وسحجات، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضرين بالواقعتين، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعتين، وبيان سبب وقوع الحادثين.