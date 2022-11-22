التحقيق في إصابة شخصين نتيجة تصادم دراجة نارية وسيارة نقل بالوراق

تجري جهات التحقيق تحقيقاتها في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة نقل في منطقة الوراق، وأمرت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الحادث وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث للوقوف على ملابسات لحظة التصادم، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية لمصابين من مستقلي الدراجة النارية تمهيدًا للاستماع لأقوالهم في الحادث.

تفاصيل الحادث

أما عن كواليس ذلك الحادث الذي شهدته إحدى طرق منطقة الوراق بالجيزة، فكانت البداية عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة نقل تابعة لإحدى الشركات، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث وعقب انتقال رجال الشرطة وبالفحص تبين أنَّ الحادث أسفر عن إصابة قائد الدراجة النارية وأحد الأشخاص كان يستقل الدراجة النارية معه، وتمّ نقلهما إلى إحدى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهما.

ارتكب الواقعة دون قصد

وضبط رجال الشرطة بضبط قائد السيارة النقل المتسببة في الحادث، وتمّ اقتياده إلى قسم الشرطة، واعترف أنَّه ارتكب الواقعة دون قصد، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.