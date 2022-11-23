بطل فيلم «صاحبتي» الفائز بمهرجان القاهرة: عرفت معاناة المرأة بسبب دوري في العمل

عبّر الفنان مارك حجار، بطل فيلم «صاحبتي» عن سعادته بحصول الفيلم على جائزة لجنة التحكيم الخاصة بعد منافسته في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي اختتم فعاليات دورته الـ44 مساء الثلاثاء، من إخراج كوثر يونس، وشاركه البطولة إلهام صفي الدين، ابنة شقيقة الفنانة إلهام شاهين.

وقال مارك حجار، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المشاركة في الأساس بـ مهرجان القاهرة السينمائي، أمرًا عظيمًا منحه إحساس جميل وشعور طيب، خصوصًا وأن هذه هي المرة الأولى له التي يشارك بها «المهرجان الذي كنت أتابعه من داخل المنزل يومًا ما، أصبحت اليوم أسير على سجادته الحمراء مشاركًا بفيلم».

وعبر عن سعادته بردود الفعل بعد عرض الفيلموعبّر عن سعادته بردود الفعل التي يتلقاها منذ عرض «صاحبتي» في مهرجان القاهرة السينمائي، خصوصًا وأنه كان يجسد دور شابًا يتنكر في زي فتاة، وهذا الأمر لم يشكل له صعوبة حيث سبقه إليه نجوم كبار وقدموا مثل هذه الشخصية، متابعًا: «بعد ارتدائي ملابس الشخصية، وتحركت في الشارع لعدة دقائق، عرفت وقتها مدى المعاناة التي تعيشها المرأة».

المشاركة بالمهرجان أمرًا عظيمًا

واستطرد: «شاركت بفيلم صاحبتي في مهرجان فينسيا في شهر سبتمبر الماضي، ولكن هذه أول مرة أشارك في مهرجان القاهرة السينمائي وأحضر إليه، وهذا حدث مهم جدًا في بداية مشواري».