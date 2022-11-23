أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات.. اعرف الخريطة والمواعيد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر قبل قليل، أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، التي تصل إلى 50%، بين خفيفة نهارا، رعدية مساء، على بعض المحافظات، فيما تنعدم فرص سقوط الأمطار على بعض المحافظات التي تشهد نشاط لحركة الرياح، وطقس غائم جزئيا.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

عن أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، جاءت كالآتي، طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، إذ تشهد محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري «مطروح، العملين، الحمام، السلوم، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط»، إذ تتعرض لسقوط أمطار خفيفة نهارا متوسطة إلى رعدية مساءا تصل إلى 50%.

سقوط أمطار غدا على بورسعيد

تشهد محافظات السواحل الشمالية الشرقية «بورسعيد، شمال سيناء، ووسط سيناء»، إلى سقوط أمطار غدا خفيفة نهارا رعدية مساء بنسبة 50% تقريبا.

سقوط أمطار رعدية غدا في البحر الأحمر

وتشهد محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر، سقوط أمطار غدا متوسطة تكون رعدية على حلايب وشلاتين، تصل إلى 50%.

طقس القاهرة غدا

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى عدم سقوط أمطار على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، وهي «الغربية، المنوفية، الدقهلية، القليوبية، والشرقية»

فرص سقوط الأمطار غدا

كما تنعدم فرص سقوط الأمطار غدا في محافظات الصعيد، وهي «المنيا، بني سويف، الفيوم، قنا، الأقصر، أسوان، سوهاج» إذ تشهد طقس مشمس.