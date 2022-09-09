قافلة طبية لـ«حياة كريمة» تخدم 25 ألف صياد بـ«الشخلوبة» في كفر الشيخ

توفر الدولة العديد من القوافل الطبية للقرى المحرومة والأكثر فقرًا ضمن مبادرة «حياة كريمة» بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالقرى المحرومة وتوصيل كافة الخدمات لهم حتى تصبح القرية المصرية منارة في شتى المجالات، ومن بينها تنفيذ قوافل طبية في قرية الشخلوبة، بمحافظة كفر الشيخ.

خدمة 25 ألف صياد

أكد الدكتور وائل الفقي، أستاذ جراحة القلب بكلية الطب بجامعة كفر الشيخ، ووكيل الكلية لشؤون خدمة البيئة، ومنسق القوافل الطبية لـ«حياة كريمة» بالجامعة، أن القافلة الطبية بقرية الشخلوبة، التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، قد حققت المستهدف بتقديم خدمات طبية لنحو 25 ألف صياد من أبناء القرية أغلبهم يعملون في مهنة الصيد ببحيرة البرلس وتقع قريتهم على سواحل البحيرة.

تنفيذ قوافل طبية للقرى المحرومة

وأضاف الفقي لـ«الوطن» أن جامعة كفر الشيخ تنفذ مبادرات عديدة في توصيل الخدمات الطبية للعديد من القرى بالمحافظة كمشاركة مجتمعية وذلك بتوجيهات من الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور حاتم الجوهري عميد كلية الطب بالجامعة.

وأوضح أن القافلة الطبية استهدفت خدمة أسر وأبناء الصيادين في تخصصات عدة، منها الجراحة العامة، وجراحة الأنف والأذن وطب وجراحة العيون، والنساء والتوليد، والباطنة، وأمراض الجهاز الكبدي، والأطفال، والأمراض العصبية والنفسية، وجراحة المخ والأعصاب، والأمراض الجلدية، والصدر، وجراحة العظام، والمسالك البولية، والقلب والأوعية الدموية، والصحة العامة، كنوع من الرعاية الطبية ضمن ملف الحماية الاجتماعية.