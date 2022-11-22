مقتل 5 أشخاص وإصابه 40 آخرين في انفجار خزان غاز بإقليم كردستان العراق

أعلنت سلطات إقليم كردستان، مقتل 5 أشخاص على الأقل، وإصابة 40 آخرون، اليوم، في انفجار وقع جراء تسريب الغاز من خزان مثبت في سطح مبني تابع لمخبز في مدينة دهوك، بحسب ما ذكرته قناة «رؤية» الأردنية.

السلطات ستمنع استخدام الغاز

ووقع الانفجار في ساعة متأخرة من ليل أمس، ونوهت السلطات عقب وقوع الحادث، أنها ستمنع استخدام الغاز السائل للأغراض المنزلية، بعد تسببه في انفجارات في مناطق عديدة بالعراق.

سقوط قتلى ومصابين

وقال محافظ دهوك علي تتر، إنّ الانفجار أدى إلى قتل 5 أشخاص، وهو نائب مدير شرطة الدفاع المدني، وشرطيان، وطالب، وأحد عمال المخبز، وإصابة نحو أربعين بجروح.

وأضاف «تتر» أن الانفجار وقع جراء تسرب الغاز من الخزان المثبت في سطح المبنى، الذي كان يضم سكنا للطلاب.