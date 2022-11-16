«التشكيليين» تكشف تفاصيل التعاون مع الكويت: نستهدف تعزيز الهوية

قالت الدكتورة ميرفت السويفي، أمين صندوق نقابة التشكيليين، إن توقيع بروتوكول التعاون بين النقابتين المصرية والكويتية، جاء بمبادرة من نقيب التشكيليين الفنان علي العوضي، موضحة: «تشاركنا ورشات كثيرة، والدكتورة صفية نقيب التشكيليين رحبت بالبروتوكول وبالفكرة».

وأضافت خلال تصريحات ببرنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلاميين فادي غالي وشيرين عسان، أن البروتوكول سيكون مفيدا للفنانين التشكيليين في مصر والكويت، وجرى عقد عدة جلسات في وجود مجلس النقابة، وتم رسم الخطوط العريضة والأصول والقواعد الخاصة بالبروتوكول في وجود بعض القانونيين مثل الدكتور عبدالمنعم عبدالسميع، الذي صوّب بعض النقاط الانفعالية إلى نقاط عملية تتبع قواعد القانون في مصر والكويت.

دور القوى الناعمة في المنطقة العربية

وتابعت أمين صندوق نقابة التشكيليين، أن القوى الناعمة يجب أن تدعم وتظهر فنونا معاصرة بالمنطقة العربية: «نحن كفن معاصر، لسنا معروفين إلا فرادى، ولسنا مجتمعين وليس لنا هوية فنية معاصرة، والعالم يعرفنا جيدا من خلال التراث والتاريخ والرؤى التي سطرها جدودنا».

وأكدت، أن المعاصرين في حاجة إلى التكاتف حتى يعرف العالم أن المنطقة العربية لديها فن معاصر، له هوية وصفات مختلفة عن بقية أجزاء العالم، وهذا الأمر كان من أهم البروتوكول والتجمع والتعاون مع دولة الكويت.

ورشة عمل للفنانين المصريين والكويتيين

وأشارت، إلى أنه جرى تنظيم ورشة عمل جمعت بين بعض الفنانين التشكيليين المصريين والكويتيين، وكان هناك تنوعات في تناول التراث، مشددة على أن التراث الشعبي الكويتي رائع جدا وما زال متواجدا على الساحة ولم يندثر، وبالتالي فإن الفنانين التشكيليين الحاليين يعملون على توثيقه حفظا من الضياع.