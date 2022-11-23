50 ألف حالة وفاة موثقة أثناء الهجرة حول العالم منذ عام 2014

قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 50 ألف شخص فقدوا حياتهم خلال رحلات الهجرة حول العالم، وذلك منذ بدء مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة في توثيق الوفيات في عام 2014.

وأشارت المنظمة في تقرير لها، اليوم، في جنيف، إلى أنه على الرغم من الخسائر المتزايدة في الأرواح فإن الحكومات لم تتخذ سوى القليل من الإجراءات في بلدان المنشأ والعبور والمقصد لمعالجة الأزمة العالمية المستمرة للمهاجرين المفقودين.

وفيات مجهولة

ولفت التقرير إلى أن أكثر من 30 ألف شخص في سجلات مشروع المهاجرين المفقودين هم من جنسية غير معروفة، مما يشير إلى أن أكثر من 60 % من الذين يموتون على طرق الهجرة لا يزالون مجهولي الهوية ونوه إلى أنه من بين المهاجرين المفقودين الذين أمكن تحديد جنسيتهم كان أكثر من 9 آلاف مهاجر من الدول الأفريقية وأكثر من 6500 من آسيا و3000 من الأمريكيتين.

وفيات على الطريق

وذكر التقرير أن أكثر من نصف حالات الوفاة الفردية التي تم توثيقها حدثت على الطرق المؤدية إلى أوروبا وداخلها حيث أودت طرق البحر الأبيض المتوسط بحياة أكثر من 25 ألف شخص على الأقل، مشيرا إلى أن الطرق الأوروبية أيضا تسجل أكبر عدد ونسبة للأشخاص المفقودين والمفترضين أنهم ماتوا، إذ جرى تسجيل ما لا يقل عن 16 ألف و32 شخصا مفقودا في البحر ولم يتم العثور على رفاتهم مطلقا.

خطورة أفريقيا على المتنقلين

وأوضح التقرير أن أفريقيا تعد ثاني أكثر المناطق فتكا بالأشخاص المتنقلين، إذ جرى توثيق أكثر من 9 آلاف حالة وفاة أثناء الهجرة في القارة منذ عام 2014 في الوقت الذي تشير الدراسات الاستقصائية الإقليمية للأسر إلى أن هذه الأرقام تكاد تكون أقل من العدد بشكل كبير.

7 آلاف حالة وفاة موثقة

وعلى صعيد باقي مناطق العالم، قال التقرير إنه جرى توثيق ما يقرب من 7 آلاف حالة وفاة في الأمريكيتين معظمها على الطرق المؤدية إلى الولايات المتحدة (4694) بينما كان معبر الحدود البرية بين الولايات المتحدة والمكسيك وحده موقعا لأكثر من 4 آلاف حالة وفاة منذ عام 2014.

ونوه التقرير بأنه جرى توثيق 6 آلاف و 200 حالة وفاة أخرى في جميع أنحاء آسيا حيث يشكل الأطفال أكثر من 11 % من الأرواح المفقودة على طرق الهجرة في آسيا وهي أعلى نسبة في أي منطقة.