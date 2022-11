المدينة الأولمبية تستعد لاستضافة كأس الاتحاد الدولي للرماية الاثنين

أنهت وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع الاتحاد المصري للرماية، كل الاستعدادات لبطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للرماية، التي تستضيفها مصر لأول مرة بمدينة الألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 28 نوفمبر الجاري إلى 4 ديسمبر المقبل.

مشاركة أفضل اللاعبين المصنفين دوليا

ومن المقرر أن تشهد البطولة، مشاركة أفضل اللاعبين المصنفين دوليا في مسابقات الرماية، ويبلغ عددهم 12 راميا في لعبة الخرطوش والمسدس والبندقية.

وتقام بطولة كأس الرئيس، على ملاعب المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 130 راميا ورامية من ٤٣ دولة حول العالم.

محيلبة أمل مصر في الحصول على ذهبية

يضع مسئولو لعبة الرماية واتحاد الرماية برئاسة اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي وعضو الاتحاد الدولي للرماية، آمالا كبيرة على اللاعب الرامي الدولي عزمي محيلبة، لتحقيق ميدالية ذهبية في منافسات بطولة كأس الرئيس، خصوصا بعد الانجازات الأخيرة التي حققها وأهمها التأهل لأولمبياد باريس 2024.

من ناحية أخرى، وقبل انطلاق بطولة كأس الرئيس، تصدر اللاعب عزمي محيلبة التصنيف العالمي لرماية السكيت، بعد حصوله على 3000 نقطة متفوقا على كل منافسيه من جميع لاعبي العالم في الرماية، إذ جاء في المركز الأول برصيد 3000 نقطة، يليه في المركز الثاني فنسنت هانكوك لاعب أمريكي برصيد 2625 نقطة، ثم يأتي في المركز الثالث الانجليزي إيريك ديلونيه، برصيد 2575 نقطة.

في الوقت الذي نشر فيه اللاعب المصري عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بعبارة «Ranked number 1 on the world in the Olympic ranking».

وفي السياق ذاته، وعلى هامش إقامة بطولة كأس الرئيس، ستجرى انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الدولي للرماية بمدينة شرم الشيخ، إذ من المقرر أن يخوض اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، الانتخابات على مقعد العضوية.