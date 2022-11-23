مصرع طفل وإصابة 24 في حادث تصادم مروع بالمنيا

لقى طفل مصرعه وأصيب 24 آخرون إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، وتم نقل المصابين والجثة إلى مستشفى ملوي التخصصي.

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطاراً من عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى ربع نقل، على الطريق الصحراوى وتحديدًا بالقرب من مدخل قرية ديروط أم نخلة التابعة إدارياً لمركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة.

تفاصيل مصرع طفل وإصابة 24 آخرين بالمنيا

انتقلت سيارات الأسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ وتبين وفاة طفل وإصابة 24 شخص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتمت إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.