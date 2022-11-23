سطح أول كلية بيئية.. ورد ونعناع بسواعد 700 طالب وطالبة

«اتحضر للأخضر».. شعار رفعته كلية التربية بجامعة الإسكندرية، وقررت تحويل سطحها للأخضر، بزراعة مجموعة متنوعة من الأزهار والورود والشجر، ليصبح أول سطح كلية خضراء صديق للبيئة.

حدد الدكتور أكرم مصطفى، مدرس بالكلية، نقطة البداية وجاءت من فكرة تقييم جانب الأداء العملى لطلاب الكلية وفق لائحة الساعات المعتمدة لطلاب الفرقة الأولى «أساسى علوم وشعبة طفولة وشعبة أساسى لغة عربية»، والتقييم هنا يتعلق بمقرر القضايا المجتمعية الذى يهتم بتدريس كل التغيرات المناخية وسبل مواجهتها وكيفية التكيف والتأقلم معها، وآليات التحول للأخضر.

إطار تقييم الطلاب تمثَّل فى تقديم النشاط العملى لهم تحت عنوان «اتحضر للأخضر» وهو عنوان مبادرة وزارة البيئة للمحافظة على البيئة بوضع الزرع الأخضر على أسطح الكلية غير المستغلة.

وصف الدكتور أكرم مصطفى مشاركة الطلاب فى النشاط بـ«المشاركة الفعالة»، لشعورهم بالمسئولية تجاه أنفسهم وكليتهم وجامعتهم والبيئة المحيطة بهم، موضحاً أن الدكتور محمد أنور، عميد الكلية، والدكتور حسن عابدين، وكيل الكلية لقطاع شئون الطلاب، لديهما اهتمام كبير بقضية التغيرات المناخية وتنمية الوعى البيئى لدى الطلاب، انطلاقاً من توجه الدولة للتحول للأخضر وتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة فى هذا الإطار.

شارك فى النشاط حوالى 700 طالب وطالبة، سواء بتجهيز الأسطح ووضع علامات استرشادية لخطوط الزرع: «زرعنا ورد ونعناع وبعض النباتات المزهرة»، ووفقاً للدكتور أكرم مصطفى، فإن الكلية حريصة على ترسيخ صورة ذهنية مختلفة عن الحياة الجامعية لدى الطلاب الجدد من خلال إتاحة الفرصة لهم للمشاركة الفعالة فى مختلف الأنشطة بالجانب العملى للمواد الدراسية.

شارك فى تحويل السطح للأخضر أسرة صفوة تربية، وذلك لخدمة مقرر قضايا مجتمعية لتوعية الطلاب بأهمية زرع النبات والاهتمام بالبيئة.