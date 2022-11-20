انطلاق تقييم مبادرة «اتحضر للأخضر» في مدارس القليوبية

بدأ تقييم مبادرة «اتحضر للأخضر» في مدارس القليوبية، اليوم الأحد، تحت إشراف سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وسعيد ندا، وكيل المديرية، حيث حضرت لجنة التقييم للمديرية، مكونة جيهان علام، مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية بالوزارة، ومشرف عام الأنشطة، وإيناس الطماوي، مدير عام إدارة المرشدات، وأميرة البنا، عضو لجنة التقييم بالوزارة، ورشا زكريا، عضو لجنة التقييم بالوزارة، ومحمد حسن جاد، مدير عام العلاقات، وقامت بتقييم مشتل المديرية في إطار اهتمام الدولة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.

لجنة تقييم «اتحضر للأخضر»

وتوجهت سماح إبراهيم ولجنة التقييم إلى مدرسة الحرس الوطني الابتدائية رقم 1، لتقييم مبادرة «اتحضر للأخضر»، حيث تم تقديم فقرات غنائية واستعراضية لتلاميذ المدرسة، بالاشتراك مع تلاميذ مدرسة أحمد زويل للغات، وأثنت وكيل الوزارة على الفقرات الغنائية المتميزة.

زراعة الأشجار بمدارس القليوبية

وأكدت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية على اشتراك جميع مدارس القليوبية في المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر»، حيث يشارك الطلاب والمسؤولون وموجهو النشاط وعدد من المعلمين في المبادرة بزراعة الأشجار ونشر الخضرة والتوسع في الحدائق على مستوى المدارس، وذلك في إطار دعم المبادرة التي تهدف إلى الاهتمام بالبيئة وتعويد الطلاب على الاهتمام بالزراعة وزيادة المسطحات الخضراء ونظافة البيئة.

شجرة الأماني في مدرسة مصطفى كامل

وفي سياق متصل، وتفعيلا لمبادرة «اتحضر للأخضر»، وسعيا من مدرسة مصطفى كامل الرسمية للغات المتميزة ببنها، لزياده الوعي البيئي لدى طلابها، دعت المدرسة بقيادة أماني غريب السيد، مديرة المدرسة، أبنائها الطلاب للمشاركة في العديد من الأنشطة النظرية والعملية، مثل الأبحاث والتشجير وإعادة التصنيع والتوعية، وإعادة التدوير والحفاظ على نظافة المدرسة، ونشر المساحات الخضراء بها، وتنفيذ أعمال فنية تدعو إلى الاهتمام بالبيئة، ونشر المساحات الخضراء والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

كما بدأت مديرة المدرسة المبادرة بزراعة شجرة الأماني في حديقة المدرسة، ورعايتها لتحقيق أهداف المبادرة.