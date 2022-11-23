اقرأ غدا في عدد «الوطن»: جامعات على خطى COP27.. مناهج جديدة ومبادرات
كتب:
محمود البدوي
07:54 م | الأربعاء 23 نوفمبر 2022
عدد الوطن غدًا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، مجموعة من الموضوعات والقضايا المهمة والمتعلقة بالشأن المحلي والدولي من مختلف الزوايا والرؤى.
الصفحة الأولى:
- «الوطن» ترصد خطوات دمج قضية «تغيرات المناخ» فى المناهج والمبادرات البيئية بالكليات
- جامعات على خطى «COP27».. مناهج جديدة ومبادرات
- آليات لدمج «المناخ» فى المقررات الدراسية: تُحقّق أهداف التعليم «الأخضر والمستدام»
- تدريب وبرامج تعليمية «خضراء» بالجامعات الأهلية والتكنولوجية
- خطط «التحول للأخضر»: تشجير ومبانٍ صديقة للبيئة.. والبداية بـ«عين شمس» و«حلوان»
- عميد «الدراسات البيئية»: 10 برامج عن «المناخ» تنتظر الموافقة.. ولدينا 7 تخصصات و21 برنامجا دراسيا
- «توصيل التنمية إلى البيوت»
- توجيهات رئاسية بحماية أصول وأموال الأوقاف وحسن إدارتها وتنميتها وتطوير برامج تأهيل الأئمة
- السيسي يطلب سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح هيئة الأوقاف وسرعة الفصل فى قضاياها المتداولة
- «التحالف الوطني».. مبادرات بالجملة ومساعدات عينية وتجهيز فتيات يتيمات للزواج فى مختلف مناطق الجمهورية
- حصاد «القاهرة السينمائي»
- تنظيم معارض شهرية للأثاث والملابس بالمنوفية و«ازرع» مبادرة لزيادة زراعة القمح بـ8 محافظات
- السيسي يوجِّه بتحمل الدولة تكاليف علاج سيد عبدالعاطى
- الفيلم الفلسطينى «علم» يقتنص الهرم الذهبي.. وزيلدا سمسون أحسن ممثلة
- مخرج «بِركة العروس»: لم أتوقع الفوز بجائزة.. وبطل «السد»: سعيد بـ«أفضل ممثل»
- الفيلم المصرى «19 ب» يحصد 3 جوائز و«بعيداً عن النيل» أحسن عمل غير روائى
- «الحوار الوطنى» يستعد لإطلاق الجلسات النقاشية بمشاركة الأحزاب والنقابات والمجتمع المدنى
- المفاجآت مستمرة فى كأس العالم.. سقوط الكبار
- الكمبيوتر اليابانى يهزم الماكينات الألمانية 2/1.. والمغرب يخطف نقطة غالية من كرواتيا
- لعنة الإصابات: السعودية تفقد «الفرج والشهراني» لنهاية البطولة و«الصليبي» يبعد لاعب فرنسا
- «تنسيقية شباب الأحزاب» تجمع مقترحات الأهالى بالمحافظات وتلتقى بقيادات حزبية لمناقشة أهم قضايا الحوار
الصفحة الثانية:
- «حياة كريمة»: وحدة لطب الأسرة تخدم 30 ألفاً فى سوهاج
- «الزراعة»: 100 مليار جنيه استثمارات الثروة الداجنة
- منسق المبادرة بالإسماعيلية: إنجاز الصرف الصحى بنسبة 85% ومراكز الشباب وصلت إلى 100%
- 7 طرق للوقاية من فيروس سي
- «الداخلية»: هدايا وجولات ترفيهية للتلاميذ فى يوم الطفل
- طلاب مدارس يحولون المناهج إلى «كرتون»: علّمنا أصحابنا
الصفحة الثالثة:
- «البيئة»: قمة المناخ حشدت مليارات الدولارات لتمويل التكيف بأفريقيا
- الحكومة توافق على مشروع قانون لتنظيم حماية حقوق الملكية الفكرية
- وزير الدفاع يوقّع مذكرة تفاهم مع نظيره اليونانى فى البحث والإنقاذ
- «الصندوق السيادي»: نخطط لتصدير الوقود الأخضر
- «المالية» تشكل لجنة لإزالة مخاوف المحامين من «الفاتورة الإلكترونية»
- فتح المواقع الأثرية مجاناً احتفاءً بمئوية اكتشاف مقبرة «توت عنخ آمون»
- أمريكى يطلق الرصاص على رواد متجر بفرجينيا.. الحصيلة الأولية 10 قتلى
- «الهجرة»: نسعى لإشراك علمائنا بالخارج فى مجال تصنيع الأدوية
- مبادرة لإعادة تأهيل مصابى الحروق: عايزينهم أحسن مننا
الصفحة الرابعة:
- «الوطن» ترصد خطوات دمج قضية «تغيرات المناخ» فى المناهج والمبادرات البيئية بالكليات
- خطط «التحول للأخضر» بالجامعات .. تشجير ومبانٍ صديقة للبيئة ودعم مالى للباحثين
- خبراء تربويون: الوعى البيئى يجب أن يتصدر المناهج من «الروضة» إلى «الجامعة»
الصفحة الخامسة:
- تدريب وبرامج تعليمية خضراء بالجامعات الأهلية والتكنولوجية بمعايير عالمية
- سطح أول كلية بيئية.. ورد ونعناع بسواعد 700 طالب وطالبة
- آليات لدمج المناخ فى المقررات: تُحقق أهداف التعليم الأخضر
- عميد أول كلية بيئية: 10 برامج جديدة حول تغيرات المناخ تنتظر موافقة «الأعلى للجامعات»
الصفحة السادسة:-
- مبادرات بالجملة ومساعدات عينية.. وتجهيز يتيمات فى مختلف المحافظات
- «التحالف الوطنى للعمل الأهلي» توصيل التنمية إلى البيوت
- «الدقهلية»: الكيانات تصل إلى البيوت لدعم العمل الاجتماعى
- «المنيا»: «ازرع».. مبادرة للأمن الغذائى لزيادة محصول القمح
- «المنوفية»: تنظيم معارض شهرية للأثاث والملابس لمساعدة الأهالى
- «الشرقية»: دعم الأولى بالرعاية وتجميل حياة «العروس والأم»
- «كفر الشيخ»: تجهيز 15 فتاة مقبلة على الزواج.. الفرحة للجميع
- «أسيوط»: منزل «حسانين» تحول من سقف كرتون إلى منزل آدمي
الصفحة السابعة:
- «مهرجان القاهرة» يسدل الستار على دورته الـ44
- سِحر الفن والإبداع من مختلف دول العالم
- ثلاثة أفلام تقتنص جوائز المهرجان و«19 ب» يظفر بـ3 جوائز دفعة واحدة
- نقاد: دورة زاخرة بأفلام متنوعة.. وترميم الأفلام القديمة أبرز مميزاتها
الصفحة الثامنة والأخيرة:
- أسود الأطلس «يز أرون»
- «المغرب» يواصل تألق العرب بالتعادل مع وصيف العالم
- زلزال اليابان يضرب ألمانيا ويسقطها في فخ المفاجآت
- 4 مواجهات نارية في ختام منافسات الجولة الأولى
- صحف الأرجنتين: كنا كالموت والأشباح