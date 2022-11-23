اقرأ غدا في عدد «الوطن»: جامعات على خطى COP27.. مناهج جديدة ومبادرات

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، مجموعة من الموضوعات والقضايا المهمة والمتعلقة بالشأن المحلي والدولي من مختلف الزوايا والرؤى.

الصفحة الأولى:

- «الوطن» ترصد خطوات دمج قضية «تغيرات المناخ» فى المناهج والمبادرات البيئية بالكليات

- جامعات على خطى «COP27».. مناهج جديدة ومبادرات

- آليات لدمج «المناخ» فى المقررات الدراسية: تُحقّق أهداف التعليم «الأخضر والمستدام»

- تدريب وبرامج تعليمية «خضراء» بالجامعات الأهلية والتكنولوجية

- خطط «التحول للأخضر»: تشجير ومبانٍ صديقة للبيئة.. والبداية بـ«عين شمس» و«حلوان»

- عميد «الدراسات البيئية»: 10 برامج عن «المناخ» تنتظر الموافقة.. ولدينا 7 تخصصات و21 برنامجا دراسيا

- «توصيل التنمية إلى البيوت»

- توجيهات رئاسية بحماية أصول وأموال الأوقاف وحسن إدارتها وتنميتها وتطوير برامج تأهيل الأئمة

- السيسي يطلب سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح هيئة الأوقاف وسرعة الفصل فى قضاياها المتداولة

- «التحالف الوطني».. مبادرات بالجملة ومساعدات عينية وتجهيز فتيات يتيمات للزواج فى مختلف مناطق الجمهورية

- حصاد «القاهرة السينمائي»

- تنظيم معارض شهرية للأثاث والملابس بالمنوفية و«ازرع» مبادرة لزيادة زراعة القمح بـ8 محافظات

- السيسي يوجِّه بتحمل الدولة تكاليف علاج سيد عبدالعاطى

- الفيلم الفلسطينى «علم» يقتنص الهرم الذهبي.. وزيلدا سمسون أحسن ممثلة

- مخرج «بِركة العروس»: لم أتوقع الفوز بجائزة.. وبطل «السد»: سعيد بـ«أفضل ممثل»

- الفيلم المصرى «19 ب» يحصد 3 جوائز و«بعيداً عن النيل» أحسن عمل غير روائى

- «الحوار الوطنى» يستعد لإطلاق الجلسات النقاشية بمشاركة الأحزاب والنقابات والمجتمع المدنى

- المفاجآت مستمرة فى كأس العالم.. سقوط الكبار

- الكمبيوتر اليابانى يهزم الماكينات الألمانية 2/1.. والمغرب يخطف نقطة غالية من كرواتيا

- لعنة الإصابات: السعودية تفقد «الفرج والشهراني» لنهاية البطولة و«الصليبي» يبعد لاعب فرنسا

- «تنسيقية شباب الأحزاب» تجمع مقترحات الأهالى بالمحافظات وتلتقى بقيادات حزبية لمناقشة أهم قضايا الحوار

الصفحة الثانية:

- «حياة كريمة»: وحدة لطب الأسرة تخدم 30 ألفاً فى سوهاج

- «الزراعة»: 100 مليار جنيه استثمارات الثروة الداجنة

- منسق المبادرة بالإسماعيلية: إنجاز الصرف الصحى بنسبة 85% ومراكز الشباب وصلت إلى 100%

- 7 طرق للوقاية من فيروس سي

- «الداخلية»: هدايا وجولات ترفيهية للتلاميذ فى يوم الطفل

- طلاب مدارس يحولون المناهج إلى «كرتون»: علّمنا أصحابنا

الصفحة الثالثة:

- «البيئة»: قمة المناخ حشدت مليارات الدولارات لتمويل التكيف بأفريقيا

- الحكومة توافق على مشروع قانون لتنظيم حماية حقوق الملكية الفكرية

- وزير الدفاع يوقّع مذكرة تفاهم مع نظيره اليونانى فى البحث والإنقاذ

- «الصندوق السيادي»: نخطط لتصدير الوقود الأخضر

- «المالية» تشكل لجنة لإزالة مخاوف المحامين من «الفاتورة الإلكترونية»

- فتح المواقع الأثرية مجاناً احتفاءً بمئوية اكتشاف مقبرة «توت عنخ آمون»

- أمريكى يطلق الرصاص على رواد متجر بفرجينيا.. الحصيلة الأولية 10 قتلى

- «الهجرة»: نسعى لإشراك علمائنا بالخارج فى مجال تصنيع الأدوية

- مبادرة لإعادة تأهيل مصابى الحروق: عايزينهم أحسن مننا

الصفحة الرابعة:

- «الوطن» ترصد خطوات دمج قضية «تغيرات المناخ» فى المناهج والمبادرات البيئية بالكليات

- خطط «التحول للأخضر» بالجامعات .. تشجير ومبانٍ صديقة للبيئة ودعم مالى للباحثين

- خبراء تربويون: الوعى البيئى يجب أن يتصدر المناهج من «الروضة» إلى «الجامعة»

الصفحة الخامسة:

- تدريب وبرامج تعليمية خضراء بالجامعات الأهلية والتكنولوجية بمعايير عالمية

- سطح أول كلية بيئية.. ورد ونعناع بسواعد 700 طالب وطالبة

- آليات لدمج المناخ فى المقررات: تُحقق أهداف التعليم الأخضر

- عميد أول كلية بيئية: 10 برامج جديدة حول تغيرات المناخ تنتظر موافقة «الأعلى للجامعات»

الصفحة السادسة:-

- مبادرات بالجملة ومساعدات عينية.. وتجهيز يتيمات فى مختلف المحافظات

- «التحالف الوطنى للعمل الأهلي» توصيل التنمية إلى البيوت

- «الدقهلية»: الكيانات تصل إلى البيوت لدعم العمل الاجتماعى

- «المنيا»: «ازرع».. مبادرة للأمن الغذائى لزيادة محصول القمح

- «المنوفية»: تنظيم معارض شهرية للأثاث والملابس لمساعدة الأهالى

- «الشرقية»: دعم الأولى بالرعاية وتجميل حياة «العروس والأم»

- «كفر الشيخ»: تجهيز 15 فتاة مقبلة على الزواج.. الفرحة للجميع

- «أسيوط»: منزل «حسانين» تحول من سقف كرتون إلى منزل آدمي

الصفحة السابعة:

- «مهرجان القاهرة» يسدل الستار على دورته الـ44

- سِحر الفن والإبداع من مختلف دول العالم

- ثلاثة أفلام تقتنص جوائز المهرجان و«19 ب» يظفر بـ3 جوائز دفعة واحدة

- نقاد: دورة زاخرة بأفلام متنوعة.. وترميم الأفلام القديمة أبرز مميزاتها

الصفحة الثامنة والأخيرة:

- أسود الأطلس «يز أرون»

- «المغرب» يواصل تألق العرب بالتعادل مع وصيف العالم

- زلزال اليابان يضرب ألمانيا ويسقطها في فخ المفاجآت

- 4 مواجهات نارية في ختام منافسات الجولة الأولى

- صحف الأرجنتين: كنا كالموت والأشباح