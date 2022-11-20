سيارات موديلات حديثة في مزاد البنك الأهلي المصري.. تأمين 50 ألف جنيه

أعلن البنك الأهلي المصري عن تفاصيل مزاد السيارات الملاكي والميكروباص والميني باص وذلك فى يوم 29 نوفمبر 2022.

وقال البنك إنه سيتم عقد مزاد علني لبيع السيارات الملاكي من موديلات حديثة وذلك بالتنسيق مع جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين بالبنك.

وتابع البنك الأهلي إن مزاد السيارات الذي سيعقد يوم 29 نوفمبر الجاري عن بيع 58 سيارة ملاكي وميكروباص وميني باص، وأن السيارات من موديلات مختلفة وحديثة تبدأ من 2015.

وأوضح البنك أن المزاد العلني لبيع السيارات سيقام يوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر.

يقام المزاد العلني لبيع السيارات في الساعة الواحدة ظهرا بالنادي النهري بشارع البحر الأعظم في الجيزة، ويبلغ تأمين المزاد العلني 50 ألف جنيه تسدد في مكتب الخبراء المثمنين للمزاد في 2 شارع شريف عمارة اللواء، وجميع السيارات قابلة للترخيص في جميع إدارات المرور.

طريقة المشاركة في المزاد

وأوضح بيان البنك الأهلي أنه يمكن للمواطنين الدخول على شراء السيارة من خلال مزاد علني بعد شراء كراسة الشروط ثم يتوجه إلى معاينة السيارة في الجراج الخاص بالبنك الأهلي المصري في منطقة إمبابة.

وجاء في البيان المزاد الخاص بسيارات البنك الأهلي المصري أن من أهم أنواع السيارات الموجودة سيارات مرسيدس ونيسان سنترا وصني وهيونداي وتوياتا وسيارات صيني.

سوق السيارات المستعملة

ومن ناحية أخرى، تستعرض «الوطن» أسعار بعض السيارات التي يتم تداولها فى السوق السيارات المستعملة بالسوق المصرية.

اسبيرانزا A11 2006

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 50,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 43,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 52,000 جنيه

لادا 2107 2011

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 50,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 38,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 57,000 جنيه

لادا 2107 2012

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 50,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 43,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 54,000 جنيه

فولكس فاغن جولف 1991

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 51,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 43,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 58,000 جنيه