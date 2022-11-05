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جهاز مدينة حدائق أكتوبر: بدء تنفيذ ازدواج طريق الحي الإيطالي

«مصطفى»: مطاعم وكافيتريات بالممشى السياحي بعائد سنوي 1.4 مليون جنيه

كتب:

أيمن حمزة
11:36 ص | السبت 05 نوفمبر 2022
المحور الأخضر في حدائق أكتوبر.. تعبيرية

المحور الأخضر في حدائق أكتوبر.. تعبيرية

أعلن المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، البدء في تنفيذ ازدواج طريق الحي الإيطالي «R4»، ضمن أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق والتجميل الجارية بالمدينة، وعمل محور خدمات بطول 7 كم تقريبا وبمتوسط عرض 40 مترا، على أن يجري طرح الأراضي للتخصيص سواء بنظام حق الانتفاع أو البيع.

جهاز حدائق أكتوبر: تخصيص محطة بنزين بتكلفة 64 مليون جنيه

وقال «مصطفى»، في بيان، إنه جرى تخصيص محطة بنزين بتكلفة 64 مليون جنيه تقريبا، وإنشاء مسجد بالمنطقة، وجار حاليا طرح منطقة مطاعم وكافيتريات من خلال الممشى السياحي، على مساحة نحو 5.16 فدان، مقابل انتفاع سنوي يبلغ تقريبا 1.4 مليون جنيه على الموقع الخاص بالتخصيص المباشر لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

رئيس الجهاز: جار تنفيذ أعمال زراعة المحور الأخضر

وأضاف أنه فيما يخص حرم خط سوميد والمجاور للازدواج، جار حاليا تنفيذ أعمال زراعة المحور الأخضر، المار بكامل المدينة، بداية من طريق الواحات وحتى طريق الفيوم، بطول نحو 13 كم، وبعرض 60 مترا تقريبا لتبلغ مساحة المسطحات الخضراء نحو 170 فدانا، بهدف صناعة هوية بصريه خاصة بالمدينة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن التصميم يتضمن 4 مراحل زمنية، مختلفة بدءا من التصميم الفرعوني، وصولا إلى التصميمات المعاصرة، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال التنفيذ في مارس المقبل.

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.