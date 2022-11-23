الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية غدا.. بينها الأمطار وارتفاع حركة الأمواج

حذرت الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، من 4 ظواهر جوية مختلفة، تشهدها العديد من المحافظات، خاصة الساحلية، غداً الخميس، أبرزها الأمطار الرعدية، ونشاط شديد في حركة الرياح.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن الظواهر الجوية التي تشهدها المحافظات غدًا، في ظل ما تقدمه من خدمات للقراء والمتابعين في كل مكان.

سحب ركامية وسقوط أمطار

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإنّ حالة الطقس غداً في مصر تشهد تكون السحب الركامية، وسقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة، ورعدية أحياناً على مناطق من شمال البلاد، وجنوب محافظة البحر الأحمر.

اضطراب حركة الملاحة

وأعلنت هيئة الأرصاد اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث تبلغ سرعة الرياح (40 – 50 كم) في الساعة، وارتفاع الموج (2 – 3) أمتار.

نشاط في حركة الرياح

ووفقاً لتوقعات الأرصاد الجوية حول حالة الطقس غداً الخميس، فإنّها تشهد نشاطاً في حركة الرياح بصورة كبيرة، خصوصاً في محافظات القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية في المحافظات غداً

القاهرة الكبرى: تشهد نشاطا في حركة الرياح، ويسود طقس غائم جزئياً، بينما تسجل درجة الحرارة العظمى 23 الصغرى 17.

جنوب الوجه البحري: تشهد نشاطا في حركة الرياح، ويسود طقس غائم جزئياً، فيما تسجل درجة الحرارة العظمى 23 الصغرى 17.

السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري: تشهد أمطارا خفيفة نهاراً تتحول إلى متوسطة مساءً على فترات متقطعة، بينما تبلغ درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: تشهد سقوط أمطار متوسطة على جنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، بينما تسجل درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

شمال الصعيد: يسود طقس مشمس طوال النهار مائل للبرودة ليلاً، وتسجل درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12.

جنوب الصعيد: يسود طقس مشمس نهاراً مائل للبرودة ليلاً، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

أماكن سقوط الأمطار غداً

وحول أماكن سقوط الأمطار غداً الخميس، وشدتها، فإنّه من المتوقع سقوط أمطار في المحافظات التالية:

أمطار خفيفة نهاراً تكون متوسطة ورعدية أحياناً مساءً بنسبة حدوث 50% تقريباً، على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 50% تقريباً على مناطق جنوب محافظة البحر الأحمر «حلايب وشلاتين» على فترات متقطعة.