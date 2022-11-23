تفاصيل حبس شخصين بتهمة الاتجار في الحشيش بالمطرية.. محامي يوضح العقوبة

أمرت النيابة العامة حبس متهمين بالإتجار في مخدر الحشيش بمنطقة المطرية بالقاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت المباحث بسرعة إنهاء تحرياتها بشأن الواقعة، مع إرسال كافة المضبوطات إلى المعمل الكيميائي تمهيداً لتحليلها.

العقوبة القانونية المنتظرة

وعن العقوبة القانونية المنتظر توقيعها على المتهمين يقول المحامي بالنقض أشرف ناجي، إنه وفقاً لقانون العقوبات المصري فإن المتهم ينتظر عقوبة حيازة المواد المخدرة بغرض الاتجار بها، وهي التي تبدأ بالسجن مدة لا تقل عن 6 سنوات، وتصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت اليوم الأربعاء عن مداهمة شقة سكنية يمتلكها شخصين إحداهما مسجل خطر في منطقة المطرية بالقاهرة، بسبب حيازتهما للمواد المخدرة وتحديداً «الحشيش» داخل إحدى الشقق السكنية بالمنطقة بغرض الاتجار فيها.

مداهمة الشقة السكنية

وداهمت أجهزة الأمن الشقة السكنية المذكورة، وعقب تقنين كافة الإجراءات القانونية، تم القبض على المتهمين وكان بحوزتهما كل من كميات من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى مبالغ مالية.

ومن خلال مواجهة المتهمين بكل ما هو منسوب إليهم من اتهامات، اعترفوا على الفور بحيازتهما للمخدرات داخل الشقة السكنية تميهداً للاتجار فيهم، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين.