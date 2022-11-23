قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في 5 محافظات.. اعرف المواعيد

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر فصل الكهرباء عن بعض المناطق في 5 محافظات، وهي دمياط والدقهلية وكفر الشيخ وسوهاج والسويس.

وأعلنت محافظة السويس عن فصل التيار الكهربائي غدا الخميس عن بعض المناطق في حي الجنانين بالسويس للصيانة.

أماكن فصل التيار الكهربائي غدا الخميس

وأوضحت المحافظة أنه سيجري قطع التيار في حي الجناين بمحافظة السويس، في قرية كبير، والبحارة، على أن يتم إعادة توصيل التيار مرة أخرى بعد إجراء عمليات الصيانة حيث حدد مواعيد قطع الكهرباء غدا الخميس من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا.

أماكن فصل الكهرباء غدا بالمحافظات

وأعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي غدا الخميس عن محافظات دمياط وكفر الشيخ والدقهلية محددة أماكن فصل التيار الكهربائي غدا الخميس عن قطاع شمال وجنوب الدقهلية بمدن بلقاس وتحت والمنصورة والمنزلة والقرى التابعة لهم.

كما أعلنت محافظة دمياط قطع التيار عن مدن كفر البطيخ ومدينة الحمام والشعراء والقرى التابعة لها.

مواعيد فصل التيار الكهربائي غدا بكفر الشيخ

وفي كفر الشيخ من المقرر أن تنقطع الكهرباء عن قرى دسوق وبمدن بيلا وكفر الشيخ والقرى التابعة، من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصرا.

مواعيد قطع الكهرباء غدا

بينما أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج عن فصل التيار الكهربائي عن القرى التابعة لها للصيانة بشبكة الكهرباء الرئيسية والأكشاك التابعة، من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصرا.