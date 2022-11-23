حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 23-11-2022 عاطفيا ومهنيا

يتابع البعض تغيرات الخرائط الفلكية، التي تتغير بشكل يومي، حسب كل برج سماوي، حيث يعتقد البعض أن حركة الكواكب والنجوم تؤثر على طاقة الإنسان.

وكشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج المختلفة، التي جاءت كما يلي:

حظك اليوم برج الحمل 23-11-2022 على الصعيد المهني

ولمواليد برج الحمل، القمر في منزل المدخرات يساعدك أن تخطط للمستقبل وتحسن إدارة أموالك.

حظك اليوم برج الحمل 23-11-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تستطيع أن تقترب بلطف من الأحباب والأصدقاء.

حظك اليوم برج الثور 23-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تخفف من انفعالاتك ولا تتسرع في قراراتك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور 23-11-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الإرباكات.. تستطيع أن تتجاوز خلافا عابرا مع من تحب إذا أقمت وزنا لرغبات شريكك.

حظك اليوم برج الجوزاء 23-11-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط، الوضع الفلكي يساعدك اليوم على تحقيق النجاح.. تحقق مكاسب وتستدرك الأخطاء، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 23-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة.. يمنحك نشاطا وطاقة عاطفية وبدنية، فقط احترس من التسرع والاندفاع.

حظك اليوم برج السرطان 23-11-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك أن تتغلب على العقبات وتظهر اليوم مرونة ولباقة.

حظك اليوم برج السرطان 23-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يمدك اليوم بكل الطاقة العاطفية التي تساعدك على أن تبدو ودودا وتكسب الثقة ويتبعك الآخرون.

حظك اليوم برج الأسد 23-11-2022 على الصعيد المهني

القمر يطالبك اليوم باليقظة والحفاظ على اللباقة في الإقناع وينفعك ذلك لتوطيد علاقاتك.

حظك اليوم برج الأسد 23-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وقد تخوض جدالا وعليك بالتسامح والمرونة تجنبا للصدام وحفاظا على روح التعاون والتكامل مع الآخر.

حظك اليوم برج العذراء 23-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك بالطاقة والحماس مما يحقق لك فائدة أو يدر عليك مالا.

حظك اليوم برج العذراء 23-11-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الوضع الفلكي يعدك اليوم بالاقتراب من الأحباب وتسعد بحبهم وتقديرهم.

حظك اليوم برج الميزان 23-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يدفعك للاهتمام بالمسائل المالية والمهنية، فقط راجع جيدا خطواتك تفاديا للخطأ.

حظك اليوم برج الميزان 23-11-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمنزل العلاقات يمنحانك سحرا ويقظة، فقط اليوم لا تتسرع في الكلام أو في إعطاء وعود .

حظك اليوم برج العقرب 23-11-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك على مجابهة العقبات من أجل القيام بخطوات بناءة على طريق تقدمك بشرط أن تعمل في صمت.

حظك اليوم برج العقرب 23-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك ساحرا وتستطيع أن تجذب إليك الجنس الآخر.

حظك اليوم برج القوس 23-11-2022 على الصعيد المهني

عليك بدراسة كل شيء وكل شخص بدقة، وراقب جيدا المحيطين بك واحرص على السرية والكتمان.

حظك اليوم برج القوس 23-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة السلبي وعليك أن تتمسك بالسلام النفسي فالصحة تشمل البدن والروح، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الجدي 23-11-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المشروعات يعدك بأجواء إيجابية تبعث فيك القدرة على تخطي العقبات.

حظك اليوم برج الجدي 23-11-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تُظهر حماسا واهتماما بمن حولك وتخيم الرومانسية على علاقاتك.

حظك اليوم برج الدلو 23-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتأنى، وكلما كنت مرتبا في أفكارك كلما كنت مقنعا ومبدعا.

حظك اليوم برج الدلو 23-11-2022 على الصعيد العاطفي

قد تميل نحو مراجعة حياتك وخبراتك، ويساعدك ذلك على تحديد ما ترغب به وتسعد به فعلا.

حظك اليوم برج الحوت 23-11-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ يمدك بالقدرة على تحقيق مكاسب وتصيب أهدافك.

حظك اليوم برج الحوت 23-11-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش، اليوم مناسب للانطلاق والخروج أو السفر.. يجذبك كل جديد وتستمتع بوقتك مع الأحباب.