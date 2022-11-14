حظك اليوم برج العذراء الاثنين 14-11-2022 عاطفيا ومهنيا
كتب:
منى سعيد
12:05 ص | الإثنين 14 نوفمبر 2022
حظك اليوم برج العذراء
يتميز مولود برج العذراء ببحثه الدائم عن التكامل أو المثالية سواء في حياته الشخصية أو في معاملات مع الآخرين، فهو معروف بقدرته على الحب، والتسامح، والعدل والعقلانية.
ولمواليد برج العذراء الراغبين في متابعة ومعرفة التغيرات التي تطرأ على الخرائط الفلكية بشكل يومي، تنشر بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للجمهور على مدار الساعة، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.
حظك اليوم برج العذراء مهنيًا
أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج العذراء، أن حظك اليوم على الصعيد المهني، تكون الفرصة سانحة لتنمية أعمالك، وعليك أن تستفيد من الوقت الراهن.
حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا
بينما على المستوى العاطفي تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج اليوم، القمر في منزل الأصدقاء يدفعك للعيش في أجواء احتفالية وتعدك الأفلاك بالسعادة.
مشاهير برج العذراء
ينتمي العديد من المشاهير إلى هذا البرج، أبرزهم مطرب الرومانسية الفنان الكبير كاظم الساهر، المطرب اللبناني وائل كافوري، الفنانة ريهام حجاج، بالإضافة إلى الفنانة الشابة منة فضالي، مصطفى فهمي، وخالد النبوي والممثلة الهندية كارينا كابور.