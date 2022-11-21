حظك اليوم برج السرطان الاثنين 21-11-2022 عاطفيا ومهنيا

فتاة برج السرطان معروفة بالهدوء والخجل الشديد، وبحبها للوحدة والعزلة عن الآخرين، ومع ذلك فهي تعرف بطيبة قلبها، لكنها تتحول لشخصي عصبي لا يمكنه التحكم في غضبها.

وفي السطور التالية، تنشر «الوطن» لمحبي ومتابعي الخرائط الفلكية، من مواليد برج الحمل المهتمين بمعرفة ومتابعة حركة الفلك والكواكب، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق تصريحات من خبيرة الأبراج عبير فؤاد:

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج السرطان، أن حظك اليوم على الصعيدين المهني والعملي، القمر في مربع برجك، وعليك باتباع الطرق الدقيقة والعادلة في حل المشكلات التي تقابلك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج اليوم، قد تجتاحك اليوم مشاعر متناقضة وارتباك، وعليك أن تصبر.

مشاهير برج السرطان

ومن أبرز مشاهير هذا البرج: الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ونيكول سابا، ونيرمين الفقي، ودوللي شاهين، وشيرين رضا، والعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، وأحمد فلوكس، وأحمد السعدني، والفنانة العالمية صوفيا فيرغارا، بريانكا شوبرا، ميندي كالينغ، باميلا أندرسون، جاين لينش.