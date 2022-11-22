حظك اليوم وتوقعات الأبراج عاطفيا ومهنيا اليوم

تختلف توقعات الفلك والأبراج بحسب البرج السماوي، الذي ينتمي إليه كل شخص، وهو ما يطلق عليه البعض الخرائط الفلكية الشخصية.

وكشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج المختلفة، التي جاءت كما يلي:

حظك اليوم برج الحمل 22-11-2022 على الصعيد المهني

ولمواليد برج الحمل، القمر يتنافر اليوم مع أورانوس في منزلي المال، وعليك بالتخطيط جيدًا لمستقبلك، واليوم غير مناسب للمغامرات المالية.

حظك اليوم برج الحمل 22-11-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك بالحفاظ على اللباقة وعدم التسرع في ردودك.

حظك اليوم برج الثور 22-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك فلا تتسرع في قراراتك مهما تلقيت من عروض مميزة، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور 22-11-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بأن تتعامل بهدوء مع الأحباب وتتحرك بحذرٍ، وأن تحترس من الغش.

حظك اليوم برج الجوزاء 22-11-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تنظم أفكارك وجهودك وأن تتبع نظاما صحيا.

حظك اليوم برج الجوزاء 22-11-2022 على الصعيد العاطفي

لا تعلن أخبارك العاطفية واحترس اليوم وتحرّ الدقة قبل إعطاء الثقة لأي شخص.

حظك اليوم برج السرطان 22-11-2022 على الصعيد المهني

تميل لإنجاز عملك بحماس وتحسن التعبير عن أفكارك وتبدو مستعدا للتعبير عما بداخلك بلباقة وتتفاهم جيدا مع من حولك.

حظك اليوم برج السرطان 22-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب والوقت مناسب لإظهار مشاعرك وفرص الإعجاب والتواصل كبيرة.

حظك اليوم برج الأسد 22-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس... كن لبقا فالنقد السلبي يفسد علاقتك بالأشخاص من حولك.

حظك اليوم برج الأسد 22-11-2022 على الصعيد العاطفي

تميل اليوم لمراجعة خبرات سابقة وقد ينفعك ذلك لتوطيد علاقاتك.

حظك اليوم برج العذراء 22-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات وقد تجمعك بالكثيرين لقاءات مثمرة وتستمع جيدا للآخر.

حظك اليوم برج العذراء 22-11-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تستطيع اليوم أن توطد علاقتك بالأحباب وبالأخوة، واليوم مناسب للإصلاح في نطاق العائلة.

حظك اليوم برج الميزان 22-11-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي المال وعليك اليوم أن تحدد أولوياتك وأن تبدي انضباطا في عملك ونفقاتك.

حظك اليوم برج الميزان 22-11-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان.. تتحسن طاقتك وقد تعيش فترة حيوية رائعة، فقط لا تتسرع في أقوالك.

حظك اليوم برج العقرب 22-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك كل الأدوات للتأثير في الآخرين.

حظك اليوم برج العقرب 22-11-2022 على الصعيد العاطفي

الفلك يمدك بالسحر والتوهّج، وتعرف كيف تجذب الجنس الآخر بإطلالة أخاذة.

حظك اليوم برج القوس 22-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة السلبي وعليك أن تعتني اليوم بصحتك ونظّم جهودك، واعمل في سرية وكتمان.

حظك اليوم برج القوس 22-11-2022 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك أن تستمتع بالحب بعيدا عن العيون، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الجدي 22-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك أن تحصل على دعم المخلصين وتجمعك بهم مشاعر صادقة، فقط لا تتكلم عن أخبارك.

حظك اليوم برج الجدي 22-11-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدفعك اليوم للإعلان عن مشاعرك بتلقائية وقد تكون هناك أجواء رومانسية تسحرك.

حظك اليوم برج الدلو 22-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك ألا تغامر وألا تتعدى الحدود والخطوط الحمراء.

حظك اليوم برج الدلو 22-11-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويخففان من الضغوط الملقاة على عاتقك ويمنحانك أحباب يقفون بجانبك.

حظك اليوم برج الحوت 22-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ وقد تجد اليوم نفسك محاطا بالداعمين والمخلصين من كل جانب.

حظك اليوم برج الحوت 22-11-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، تعدك الأفلاك بأوقات ممتعة تقضيها اليوم مع الأحباب، فقط ابتعد عن العناد.