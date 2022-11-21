حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 21-11-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الجوزاء بالذكاء الشديد، إذ يعد من الشخصيات التي يصعب توقع تصرفاتها وردود فعلها تجاه المواقف التي يتعرض لها بشكل يومي، فهو معروف بالتهور والعصبية، وشخصية مترددة لا يمكنها اتخاذ قرار بشكل سريع.

وفي السطور التالية، تنشر «الوطن» لمحبي ومتابعي الخرائط الفلكية، من مواليد برج الحمل المهتمين بمعرفة ومتابعة حركة الفلك والكواكب، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق تصريحات من خبيرة الأبراج عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الجوزاء، أن حظك اليوم على الصعيدين المهني والعملي، رغم الضغوط.. تبدو اليوم نشيطا ويقظا وبارعا في التفاوض، فقط قم بما عليك من واجبات.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج اليوم، القمر بمنزل الحب يجعلك اليوم متفتحا كزهرة يانعة وتتلون حياتك بالرومانسية.

مشاهير برج الجوزاء

ومن أبرز مشاهير البرج الفرعون المصري محمد صلاح، والطبيب مكتشف مرض ألزهايمر الدكتور ألويس ألزهايمر، والشاعر خليل مطران، الفنان المصري توجو مزراحي، ومحمود ياسين، أحمد مكي، نضال الشافعي، ووزير الاثار المصري زاهي حواس، والمذيع والإعلامي نيشان وبطل أفلام سبايدر مان توم هولاند.