حظك اليوم برج العقرب الخميس 24-11-2022 عاطفيا ومهنيا

يحب مولود برج العقرب، أن تكون كل تعاملاته تمتلئ بالصدق والإخلاص، وهو شخص يميل إلى الكتمان والغموض، وهو يحب مساعدة الآخرين وتقديم الدعم لهم، ولكن إذا تعرض للأذى لا يتوقف حتى يأخذ حقه وينتقم ممن قدم له الإساءة، ومن عيوبه الغيرة وحب التملك والسيطرة على من يقعون تحت حكمه أو أمره سواء على المستوى العملي أو الاجتماعي والعاطفي.

وفي السطور التالية، نقدم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العقرب اليوم الخميس الموافق 24 نوفمبر وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

يتواجد القمر الجديد في منزل مواليد برج العقرب الثاني، مما يدفعك اليوم للاجتهاد في إدارة نفقاتك وأمورك المهنية حتى لا تخسر ويتطلب منك الفلك أن تراجع جيدا خطواتك تفاديا للوقوع في أخطاء، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم التشوش الذي يمر به مولود برج العقرب منذ فترة، إلا أنه يستطيع أن يقترب ويتواصل مع من يحب اليوم، وينجح في علاج مشاكل معلقة إذا حافظت على اللباقة، وذلك وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.