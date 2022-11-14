حظك اليوم برج العقرب الاثنين 14-11-2022 عاطفيا ومهنيا

أصحاب برج العقرب من الشخصيات الطموحة والمحبوبة من أصدقائها وعائلتها، فهو يسعى لتحقيق أهدافه بقوة لكنه يفضل الكتمان وعدم التحدث عن خطواته وخططه مع الآخرين، فهو معروف بالغموض.

ولمواليد برج العقرب الذين يحرصون متابعة ومعرفة التغيرات التي تطرأ على الخرائط الفلكية بشكل يومي، تنشر بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للجمهور على مدار الساعة، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج العقرب، أن حظك اليوم على الصعيد المهني، القمر في منزل الحظ يمنحك فرص رائعة ويدفعك للتعامل بحيوية وتفرض إرادتك بلطف.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج اليوم، الشمس في برجك وقد يفقد الجميع كل مقاومة أمام حضورك وتأثيرك.

مشاهير برج العقرب

ومن أبرز نجوم هذا البرج السير مجدي يعقوب طبيب القلوب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج.