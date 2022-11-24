حظك اليوم برج القوس الخميس 24-11-2022 عاطفيا ومهنيا

الحرية أهم ما يعشقها مولود برج القوس، ويقدسها في حياته، فهو يسعى لها بشتى الطرق ولا يقبل التقييد أو السيطرة في أي من جوانب حياته، ويحب الانطلاق وتجربة الأشياء المختلفة.

ولا يتوقف مولود برج القوس عن ممارسة وفعل ما يسعده طالما حيا، وهو شخص طيب القلب خفيف الظل راجح العقل، يحب الحياة والإخلاص والصدق ويميل إلى الفكاهة، ويأخذ الأمور ببساطة ويسعى لحلها دون أن يعيش أجواء من الحزن تسيطر عليه مهما تعرض من ضغوطات أو مشكلات.

وفي السطور التالية، نقدم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس اليوم الخميس الموافق 24 نوفمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

يتواجد القمر الجديد في برج مواليد برج القوس، اليوم، ما يجعلهم يتميزون بذكاء وديناميكية ويقظة ذهنية وينجحون في لفت الأنظار والتأثير فيمن حولهم، ويتطلب منهم الفلك أن يلتزموا السرية وعدم الإعلان عن خططهم والابتعاد عن الزهو والفخر بأنفسهم، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

اليوم مميز لمواليد برج القوس، وينجحون في فرض إرادتهم ورغباتهم على من حولهم، ويلفتون الانتباه ويؤثرون في الجنس الآخر، وذلك وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.