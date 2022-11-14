حظك اليوم برج القوس الاثنين 14-11-2022 عاطفيا ومهنيا

عدم التخطيط وإنفاق الأعمال دون حساب أحد أبرز عيوب مواليد برج القوس، الذي يعد من الشخصيات الصعب التأقلم معها، نظرا لامتلاكه أفكارا خاصة، يخلص لها لأبعد الحدود، كما أنه لا يخطط لأي أحداث قريبة أو بعيدة، فهو يحب عيش الحياة لحظة بلحظة.

وينتمي الكثير من المشاهير والأعلام لبرج القوس وأبرزهم الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي، والفنان محمود حميدة، والكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.

واليوم الاثنين 14 نوفمبر الجاري، نقدم لمحبي ومتابعي حركة الفلك والأبراج اليومية، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر يتنافر مع بلوتو بمنزلي المال، وعليك أن تبتعد عن المغامرات والمخاطرة، اعتنِ بحساباتك لتحقق آمالك بالصورة التي ترضيك، هكذا جاء حظك اليوم لمواليد برج القوس، وفق خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» على المستويين العلمي والمهني.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

وعاطفيا اليوم مثالي للبحث والاكتشاف، وقد تصل لنتائج رائعة إذا حافظت على اللباقة.