حظك اليوم برج الميزان الخميس 24-11-2022 عاطفيا ومهنيا

يوجد داخل مولود برج الميزان، جزءً من الأنانية فهو يحب نفسه كثيرا في بعض المواقف، ويتخلى بسهولة عن من يحب دون إبداء أسباب أو توضيح موقف، كما يهرب من المواجهة نظرا لضعف شخصيته عند مفارقة الحبيب أو الصديق، وهو شخص يخلص لعمله كثيرا ويعطي له جزء كبير من وقته ويعمل على تقوية وتنمية مهاراته حتى يصل إلى أعلى المناصب.

وفي السطور التالية، نقدم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الميزان اليوم الخميس الموافق 24 نوفمبر وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

أشارت خبيرة الأبراج والفلك، إلى اقتران القمر الجديد مع فينوس وعطارد اليوم ما يدفعك لمشاركة من تحب بأفكار مثيرة وتقنعهم بسهولة لمشاركتك بلباقتك وحسن حديثك.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزل العلاقات اليوم، ما يجعلك منفتحا ومتيقظا ويساعدك على التوسع واتخاذ قرارات حكيمة، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.