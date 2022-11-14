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حظك اليوم برج الميزان الاثنين 14-11-2022 عاطفيا ومهنيا

كتب:

منى سعيد
12:05 ص | الإثنين 14 نوفمبر 2022
حظك اليوم برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان

يمتلك مولود برج الميزان نسبة ذكاء مرتفعة تجعلهم قادرين على تحليل أمور وحياة المحيطين بهم، فهم قادرين على الاستماع بصبر للآخرين، ومحاولة تقديم الدعم النفسي، وحلول منطقية وعملية، ويقدرون الصدق والتعامل الصريح.

ولمواليد برج الميزان الذين يحرصون متابعة ومعرفة التغيرات التي تطرأ على الخرائط الفلكية بشكل يومي، تنشر بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للجمهور على مدار الساعة، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج الميزان، أن حظك اليوم على الصعيد المهني، القمر في وضع معاكس قد يدفعك للتصرف بعدائية أو تدافع بعصبية عن مصالحك وعليك أن تكون معتدلا.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج اليوم، الوضع الفلكي قد يجعلك اليوم شديد الحساسية.. انتبه كي لا يتسبب لك ذلك في سوء تفاهم مع من حولك.

مشاهير برج الميزان

وعلى رأس نجوم برج الميزان الفنانتين روبي وبشرى، والمطرب محمد منير والفنان عمرو دياب وبهاء سلطان، وعلى المستوى العالمي، ينتمي لبرج الميزان الفنان العالمي ويل سميث، الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكيين.

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