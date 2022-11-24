حظك اليوم برج الحوت الخميس 24-11-2022 عاطفيا ومهنيا

من عيوب مولود برج الحوت الكسل والتهور في التعامل مع أمور حياته، لا يحب المواجهة ويكره النقاشات والدخول في منازعات تؤرقه وتعكر صفو مزاجه، كما يميل إلى الخيال الواسع والهروب من أرض الواقع، ومن صفاتهم الهدوء والصدق والإخلاص والرومانسية والشهامة فهم يحبون مساعدة الآخرين ودعمهم على المستوى النفسي والعملي أيضا.

وفي السطور التالية، نقدم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحوت اليوم الخميس الموافق 24 نوفمبر وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

يتواجد القمر الجديد في وضع معاكس لك اليوم، ما يشعرك بالحيرة وتجد نفسك مكبل الحركة، لذا حاول أن تتماسك سريعا وترتب أفكارك وأن تبحث عن حافز، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

قاوم ميلك للعناد والشك في تعاملك مع الأمور اليوم وعليك أن تكون على استعدادا للتنازل والتساهل في تعاملك مع محبوبك، ولا تفقد أعصابك أمام المستجدات التي تتعرض لها في علاقتك، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.